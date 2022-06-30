Гатчинцы победили на турслёте

Реабилитационный туристический слет среди лиц с нарушением зрения проходил с 17 по 19 июня на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации инвалидов в Выборгском районе. Как сообщает Санкт-Петербургская региональная организация ВОС, по сравнению с двумя последними пандемийными годами количество участников и представительств команд в этом году выросло.

В 2022 году участие в слете приняли восемь команд из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ленинградскую область представляли спортивные коллективы Гатчинской и Ручьевской (Сосновый бор) организаций ВОС. Санкт-Петербург был представлен командами организаций Выборгская, «Свет», УПП-5, Центральная, объединенной командой организаций «Контакт» и Охтинская («ОК»). Город Екатеринбург представляла команда «Феникс», которая традиционно участвует в соревнованиях по туризму.

Организаторы обеспечили доставку участников на автобусе к месту соревнований и обратно, а также летние домики для проживания. Команды соревновались в трех традиционных видах программы - народной гребле, ориентированию на местности и преодолению полосы препятствий.

В этом году многие команды выступали в обновленном составе, при этом среди членов команд было много новичков. Это сказалось на готовности участников к соревнованиям и понимании тактических нюансов при прохождении этапов. Но в целом выступления спортивных коллективов были слаженными, и целый ряд команд сумел показать очень хорошее время на этапах.

Команда Гатчинской ВОС — постоянный участник этих соревнований, и каждый раз она показывает спортивный характер и волю к победе. В этом году гатчинская команда уверенно завоевала звание победителя туристического слета в общем зачете, заняв первые места во всех трех видах соревнований. Такой высокий результат наши спортсмены демонстрируют второй год подряд.

В первый вечер туристического слета состоялось еще одно эпохальное событие. Впервые в Ленинградской области был проведен турнир по волейболу среди незрячих. Правила игры были разработаны несколько лет назад специалистами культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Победителем турнира стала объединенная команда местных организаций Охтинская и «Контакт» («ОК»). Второй стала команда «Свет». Дипломами за третье место были награждены команды Выборгской и Гатчинской организаций.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, погода позволила провести соревнования в приемлемых условиях. На туристическом слете царила добрая, дружеская атмосфера.

Команда Гатчинской ВОС выражает благодарность комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района за предоставленный автобус, красивые футболки и финансовую помощь.

Поздравляем гатчинских спортсменов с замечательной победой и желаем им дальнейших успехов!

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов