Ленобласть развивает здравоохранение

«Количество жалоб на здравоохранение в Ленобласти ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни растёт — такую оценку получили сегодня от руководителя Росздравнадзора Аллы Владимировны Самойловой. К этой оценке — важный показатель, который не может не радовать — за последние 10 лет смертность в регионе снизилась на 23,6%.



Как удалось добиться?



Помощь там, где её раньше не хватало

Население Ленинградской области серьёзно растёт. Значит, и медицины должно быть больше. Каждый год мы строим минимум 10 ФАПов и амбулаторий. В 2025-м заработали модульные ФАПы для 3 500 жителей. А в густонаселённых Мурино и Новоселье открылись две новые поликлиники.



Лекарства — вовремя

Люди стали реже обращаться с жалобами на льготные лекарства. Препараты отпускают 80 аптек в 74 населённых пунктах.



Инсульт — не приговор

Больным с инфарктом мозга успешно делают тромбоэкстракцию — и сосуды восстанавливаются. Всего по области работают 7 сосудистых центров для инсультов и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Минуты решают всё — и эти минуты у нас есть.



Боремся с раком и не боимся говорить о нем

Работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи — там и ранняя диагностика, и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%.



Помогаем будущим мамам

В сельской местности, посёлках и малых городах медицинскую помощь получили 261 759 женщин. И только в 2025 году мы создали три новые женские консультации.



СВОи — не чужие

Каждый квартал — акция «Врачи — Героям!» — полная диспансеризация, дополнительные обследования, без очередей и бумаг для участников СВО и их семей. В 2025-м более трёх тысяч участников СВО получили индивидуальное медицинское сопровождение. Мы и сами ездим в подшефный регион — Енакиево, где наши медики оказывают помощь.



Честно скажу: оценка мотивирует. Но работы меньше не будет. Лечат людей не аппараты МРТ и не новейшие скальпели, а живые врачи. Поэтому мы будем и дальше привлекать кадры — в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Отдельно возьмём в фокус репродуктивную диспансеризацию и разберёмся с «зависшими» остатками препаратов, чтобы ни одна упаковка не лежала мёртвым грузом», — отметил Александр Дрозденко.