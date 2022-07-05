Диспансеризация помогает ленинградцам

«После перенесенного коронавируса есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбофлебитов, обострения сопутствующих недугов. Поэтому при углубленной диспансеризации врачи обращают пристальное внимание на степень дыхательной недостаточности, работу сердца, степень поражения ног. При необходимости назначаются дополнительные исследования. Результаты диспансеризации – это диагностированные заболевания на ранних стадиях, своевременная помощь нашим жителям. Это и делает нашу систему здравоохранения эффективной: мы помогаем предотвратить заболевание, а не имеем дело с уже развившимся. Поэтому мы будем только наращивать темпы этой работы», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Он также добавил, что для прохождения профосмотров и диспансеризации во многих медицинских организациях была организована работа в вечерние часы и в выходные дни. Это помогло «дойти» до врачей более чем 2 тысячам жителей региона.

В результате за полгода медики впервые выявили болезни системы кровообращения у 2405 человек, онкопатологии – у 16 (из них 13 – на I-II стадии), другие хронические неинфекционные заболевания – у 3118. А 6557 пациентов, перенесших COVID-19, взяты под диспансерное наблюдение.