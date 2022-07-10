Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Где отключат свет 11 и 12 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 и 12 июля будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.07.2022 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Прибытково,

д. Покровка,

д. Кобрино,

д. Мельница.      

 

11.07.2022 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

СНТ Родник,

с. Никольское, пер. Киевский, ул. Молодежная, Лесной

 

11.07.2022 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза.             

 

11.07.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП

д. Саванкюля

 

11.07.2022 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП

п. Пригородный, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Веселая, МРЭО, станция тех осмотра.

 

11.07.2022 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП

д. Вярлево,

д. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная.

 

12.07.2022 с 09:00 до 13:00

г. Коммунар:

ш. Ленинградское, д. 16, 11;

пер. Транспортный, д. 1, 3;

ул. Фабричная, д. 5, 7;

пер. Клубный, д. 2А.    

 

12.07.2022 с 09:00 до 15:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы:

ул. Калинина д. 1-93;

ул. Островского д. 23-87;

ул. Советская д. 53-76;

пер. Советский д. 4-8;

пер. Кировский д. 1-30;

пер. Краснофлотский д. 1-10;

ул. Юного Ленинца д. 20-50;

ш. Гатчинское д. 16А;

ул. Пионерская д. 1-9;

ул. Озёрная д. 1-5.

 

12.07.2022 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 17А;

ул. Леонова д. 10, 15А;

детский сад №22;

ул. Володарского д. 2, 6, 8, 8А.