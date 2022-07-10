Где отключат свет 11 и 12 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 и 12 июля будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
11.07.2022 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Прибытково,
д. Покровка,
д. Кобрино,
д. Мельница.
11.07.2022 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
СНТ Родник,
с. Никольское, пер. Киевский, ул. Молодежная, Лесной
11.07.2022 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Мыза.
Сяськелевское СП
д. Саванкюля
11.07.2022 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП
п. Пригородный, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Веселая, МРЭО, станция тех осмотра.
11.07.2022 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП
д. Вярлево,
д. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная.
12.07.2022 с 09:00 до 13:00
г. Коммунар:
ш. Ленинградское, д. 16, 11;
пер. Транспортный, д. 1, 3;
ул. Фабричная, д. 5, 7;
пер. Клубный, д. 2А.
12.07.2022 с 09:00 до 15:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы:
ул. Калинина д. 1-93;
ул. Островского д. 23-87;
ул. Советская д. 53-76;
пер. Советский д. 4-8;
пер. Кировский д. 1-30;
пер. Краснофлотский д. 1-10;
ул. Юного Ленинца д. 20-50;
ш. Гатчинское д. 16А;
ул. Пионерская д. 1-9;
ул. Озёрная д. 1-5.
12.07.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 17А;
ул. Леонова д. 10, 15А;
детский сад №22;
ул. Володарского д. 2, 6, 8, 8А.