Где отключат свет 11 и 12 июля в Гатчинском районе

Тихвинская икона Божией Матери, память которой почитается 9 июля, считается одной из важнейших для России икон, покровительницей нашего государства и защитницей от нашествия врагов. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с раритетными изданиями, которые рассказывают о самой иконе и её чудотворной силе.