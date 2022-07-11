Гранты для фермеров — новый сезон

На грант «Семейные фермы» принимаются проекты по развитию животноводческих и растениеводческих хозяйств. Сумма гранта – до 30 млн рублей. Средства могут быть потрачены на создание комплексов для производства, переработки или хранения сельхозпродукции, приобретение сельскохозяйственных животных, техники, транспорта. Заявки можно подать в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с 11 по 20 июля.

В рамках гранта «Ленинградский гектар» участники получают на льготных условиях с правом последующего выкупа до 10 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах и подъемные — 3 млн рублей. На конкурс принимаются проекты, направленные на ввод в оборот сельхозземель. Перечень участков, предназначенных для распределения, размещен на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области https://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/. Прием заявок проводится с 14 июля по 12 августа в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

В 2022 году по итогам конкурсных отборов победителями признаны 20 фермерских проектов на сумму 94,1 мл рублей. Общий объем финансирования на фермерские гранты в 2022 году — 173,4 млн рублей.