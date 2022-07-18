Роскачество напоминает многодетным семьям о мерах государственной поддержки

Какие льготы положены многодетным семьям и как их получить?

Новые пособия на детей от 8 до 16 лет

Выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет сейчас производятся всем, это одна из меры поддержки в тяжелой экономической ситуации. Условие — доход на каждого члена семьи - ниже прожиточного минимума. Размер пособий разнится: 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Выплаты начали начислять с 1 мая этого года. Для того, чтобы получать выплату, необходимо подать заявление в МФЦ или ПФР, бланк для оформления заявки есть на портале Госуслуг.

Выплаты при рождении третьего ребёнка и последующих детей

В связи с этим есть и единовременная выплата, и ежемесячная, которая начисляется до 1,5 лет ребенка. Оформить можно по месту работы или в соцзащите.

Средства на погашение ипотеки

Если третий (или последующий) ребенок родился после 1 января 2019 года и до 31 декабря 2022 года, родители могут получить 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита (полное или частичное). Важно, чтобы ипотечный кредит был подписан до 1 июля 2023 года. Эти деньги могут быть потрачены только на погашение ипотечного кредита, даже если сумма задолженности меньше 450000 рублей, получить остаток наличными нельзя.

Для получения необходимо оформить заявление на погашение кредита в банке. Заполнив заявку по форме банка, вы заявляете о своем желании получить выплату. Дальше заявка передается в Дом.рф (оператор программы), и он уже перечисляет банку сумму льготы.

Документы, которые нужны для оформления этой выплаты:

· заявление (форму можно получить в банке);

· паспорт заявителя и паспорта детей (если дети в возрасте 14 лет и более);

· документы, подтверждающие материнство или отцовство (например, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство об установлении отцовства (материнства), решение суда);

· кредитный договор, если документы направляются через портал «Госуслуги»;

· договор поручительства в случае обращения поручителя и заемщика;

· согласие заявителя и детей на обработку персональных данных (форму согласия можно получить в банке).

Количество и размер льгот зависит от региона, поэтому необходимо отдельно узнавать, положены ли какие-то дополнительные выплаты для вашего региона проживания.