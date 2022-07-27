На ПМЖ в Ленобласть: где купить квартиру, если на недвижимость в Петербурге не хватает денег

Например, купить квартиру в Гатчине можно в среднем по цене 87 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как в Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра превышает 200 тыс. рублей. При этом близость к городу — не решающий фактор в ценообразовании. Важны в первую очередь социальная и экономическая инфраструктура, плотность населения. Природные достопримечательности и исторические памятники даже в пригородах добавляют цене на недвижимость несколько процентов.

Тем, кто только планирует переезд в Ленинградскую область, извне оценить все критерии качества жизни в том или ином районе трудно. Помочь в этой ситуации может официальная оценка качества городской среды. Всего оценку получили 1117 российских городов, и в Ленинградской области звание лидеров у Кудрово, Кингисеппа, Кировска, Волосово, Никольского. Высокую оценку качества городской среды также получили Гатчина, Мурино, Тихвин, Луга, Отрадное, Сланцы, Тосно. Что касается региона в целом, то он вошел в десятку лучших по индексу качества городской среды. Доля городов с благоприятной городской средой в Ленинградкой области составило 64%.

Отметим, что среди индикаторов, которые формируют индекс качества городской среды ― жилье, общественно-деловая, социально-досуговая, уличная инфраструктура, зеленые территории, набережные, общегородское пространство. Оцениваются они по безопасности, комфорту, современности. Также учитывается эффективность органов власти.

Что касается карьерных перспектив, то в Минтруде Ленинградскую область назвали одним из пяти самых популярных регионов для миграции жителей России вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью и Краснодарским краем. Ленобласть — один из немногих регионов, где можно найти вакансии с высокой зарплатой и относительно доступное жилье в районах с хорошей экологией.

Если искать качественное жилье в районах, которые хорошо связаны Санкт-Петербургом, то это прежде всего Всеволожский и Выборгский. Здесь несложно купить квартиру в высотном или малоэтажном многоквартирном комплексе, дом или участок в коттеджном поселке. Стоимость квадратного метра около 130 тыс. рублей. Гатчинский район также считается перспективным, цены на недвижимость здесь ниже, а климат мягче. Активно застраиваться и развиваются Кировский и Ломоносовский район.