Край долгожителей

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара Францевна Кальвасинская из Волхова проработали на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет.

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алексеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом пришла на завод, где работала лаборантом химического анализа.

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам город, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком шли от железнодорожного вокзала, так как автобусы не ходили. Встретили нас хорошо, относились по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-летие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она переехала на ленинградскую землю из Владикавказа, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены новые здания, микрорайоны, приведён в порядок сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открываются прекрасные виды на реку Волхов, так приятно прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это главное.

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Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала во Всеволожск из Тульской области вместе с мужем, который демобилизовался после службы на Балтийском флоте. Семье предложили на выбор квартиру в городе или участок в пригороде. Муж выбрал участок, где семья построила дом и воспитала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать городом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего счастья, чтобы относились друг к другу по-родственному, помогали, не бросали в трудную минуту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрасная, а дети умные.

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Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юбилей. За её плечами непростая жизнь в Красноярском крае, где она трудилась ещё во время Великой Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за фронтовика, с которым вырастила четверых детей. Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атомщиков переехала из Сибири недавно – дочь перевезла.

– Да, мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всегда нравилось, когда раньше приезжала к дочери в гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хочется всем пожелать здоровья.

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Анатолий Иванович Иванов (96 лет) попал в Гатчину по распределению после окончания техникума в Каунасе, устроился на завод им. Рошаля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском котле», принимал участие в операции «Багратион», воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были одноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В Ленинградской области, на Череменецком озере, я встретил скромную и хрупкую девушку, которая стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забывали: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

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Сразу два ветерана-долгожителя проживают в Кировске.

Алексей Васильевич Минаев – ветеран Советско-японской войны переехал сюда из Грузии 1 сентября 1999 года: говорит, жить там стало невозможно. Статус беженца не брал, со всем справился своими силами. Сейчас ему 96 лет, жизнью в Ленобласти мужчина доволен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частности, отсутствие большого и шумного транспортного потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились высотные дома, город напоминает мегаполис. Также появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Кировск становился со временем ещё краше, ещё лучше. И чтобы люди в нём были добрыми!

А участник ВОВ, гвардейский лётчик Георгий Александрович Лончаков, в свои 99 лет является почётным жителем Кировска.

– Изменился ли город? О-о-о! Когда мы приехали, Кировск был скорее похож на большую деревню. А сейчас похож на строящийся город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто стало кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жителям области здоровья, счастья, чтобы была работа, хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело!

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Александр Дмитриевич Дряпин, почётный житель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артиллеристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. Сейчас ему 97 лет, но он до сих пор живёт один на своей половине дома, справляется с домашними делам, хотя дочь Людмила постоянно навещает и помогает по хозяйству.

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. А когда вернулся после войны, то здесь ни одного дома целого не было. Только вагонный завод и паровозное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помогаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется пожелать, чтобы все трудились добросовестно и жили дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, как это важно – мирная жизнь.

Елена Владимирова

Ирина Демидова





В этом году 95 лет исполняется не только нашему региону, но и многим его жителям. На ленинградской земле проживает 421 ровесник Ленобласти. В том числе: 72 человека в Гатчинском районе, 59 – во Всеволожском, 50 – в Выборгском.