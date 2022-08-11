Бесплатным автобусом на Чемпионат России по пахоте

9-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит в Ленинградской области одновременно с региональной выставкой-ярмаркой «Аграрная неделя Ленинградской области», которая будет работать с 12 по 14 августа на территории племенного завода «Приневское» около поселка имени Свердлова Всеволожского района.

Аграрная неделя включает в себя большую культурно-развлекательную программу: выставка-показ современной и ретро сельхозтехники, выставка животных, сырный фестиваль, винная ассамблея, фермерский рынок, фуд-корты, выступления артистов. Организаторы ожидают, что мероприятия посетят порядка 10 тысяч зрителей.

Комитетом Ленинградской области по транспорту организованы бесплатные автобусы-шаттлы, которые отвезут гостей праздника от станции метро Ломоносовская и до места проведения чемпионата по пахоте и обратно. Автобусы будут работать 12-14 августа с 9.00 с интервалом 20 мин.

Также зрители могут добраться до места проведения Аграрной недели самостоятельно, для частного транспорта предусмотрена парковка на границе поля. Передвижение по территории выставки-ярмарки для безопасности участников и гостей осуществляется пешком.

Организаторы Чемпионата просят водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут по дорогам, проходящим около поселка имени Свердлова во Всеволожскойм районе.

Схема остановки шаттлов у метро и места парковок на поле ― прилагаются.

С программой мероприятий 9-го Открытого чемпионата России по пахоте и Аграрной недели Ленинградской области можно ознакомиться на сайте мероприятия https://чрпп.рф/

#чемпионатпопахотесмило