Сложно ли выполнить правила здорового питания

Хотим успокоить - правила ПП выполнять легко, потому что это естественно для организма и уже через короткое время не воспринимается как ограничение. И ПП - это вкусно и сытно. Посмотрите примеры меню, почитайте отзывы и определитесь с фирмой по доставке полезной еды в Санкт-Петербурге по этой ссылке. Там же вы найдете другие службы доставки готовых блюд по системе здоровой еды в разных городах страны.

Р екомендации для тех, кто планирует перейти на здоровое питание

1. Основа - это белок. Если в пище мало белковых продуктов, может снижаться иммунитет, нарушаться гормональный баланс. Поэтому в здоровой пище должно присутствовать и мясо, и рыба, и яйца, и молочная продукция. И первое ограничение - все это должно быть невысокой жирности. Выполнить это несложно - замените жирную свинину на говядину или кролика, куриное филе.

2. Тех, кто любит жирные блюда, смущает уклон на снижение количества жира в еде. Но это именно снижение, но не полный запрет, как в некоторых модных диетах. Жиры важны и нужны - они участвуют в построении оболочки нервных волокон, клеточной ткани, в синтезе важных для организма гормонов и еще во многих процессах. Отказ провоцирует нехватку определенных групп витаминов и даже дисбаланс нервной и гормональной систем. Поэтому разрешены растительные масла (лучше оливковое), их должно быть 3/4, и 1/4 часть можно добавить животного происхождения (хорошая новость для тех, кто не может без кусочка сала или грудинки).

3. Сократить количество жира в пище. Это несложно, если выбирать продукты с невысоким процентом жирности. Молоко - 1-1,5%, творог до 5%, сметана 10%. От сливок, масла, майонеза придется отказаться или употреблять их совсем небольшими порциями. В курице тоже не нужно есть только филе. Можно убрать кожицу и готовить почти всю тушку, именно в коже максимальное количество жира.

Способы приготовления блюд

Здесь тоже есть ограничения - вместо жарки на сковороде нужно запекать в духовке или мультиварке, подойдет также сковорода-гриль с желобками для стока жира. Тем, у кого на даче есть коптильня, придется отказаться от этого вида обработки мяса и птицы - копченое запрещено.

Исключив из рациона вредные продукты и способы их приготовления, через время люди начинают чувствовать себя бодрее, энергичнее, уходит лишний вес без чувства голода. Такая система питания подходит разным возрастным группам, включая подростков и пожилых людей. Нет противопоказаний даже для беременных женщин, потому что это не диета, а здоровое, сбалансированное питание.