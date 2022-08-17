Героям России ― слава и почет

Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей вручены военнослужащим, которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции.

«Я не так давно был на Донбассе, и когда меня привели на местное кладбище, я увидел, что в основном там похоронено мирное население ― старики, женщины, дети. И они продолжают гибнуть. Задача специальной военной операции ― это гарантия мира и порядка на территории. Хочу выразить вам слова огромной благодарности за мужество и героизм», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор также передал части гуманитарную помощь.

Социальная инфраструктура военного городка ― не менее важный вопрос для региона. Область взяла шефство над военным городком в Каменке ― участвуя в спецоперации военнослужащие должны быть уверены: есть кому позаботиться о близких. Сегодня в Каменке проводится масштабное благоустройство дворов. Глава региона познакомился с ходом работ, проинспектировал состояние значимых объектов и памятника Слава героям, а также поручил оказать помощь в подготовке жилья к отопительному сезону.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области