«Лучшая муниципальная практика»: у Гатчинского района шесть наград

Заседание Совета муниципальных образований Ленинградской области было включено в программу деловых мероприятий Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь – 2022».

В этом году на конкурс «Лучшая муниципальная практика» было подано рекордное количество заявок: 28 муниципальных образований Ленинградской области представили свои проекты. Это на 50% больше, чем в прошлом году.

В номинации «Модернизация хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» на региональном этапе конкурса победил город Гатчина. Почетная грамота комитета по местному самоуправлению Ленинградской области была вручена заместителю главы администрации Гатчинского района Ольге Мясниковой.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» у поселений Гатчинского района две победы. Город Коммунар победил в категории «Городской округ и городские поселения», а Сусанинское поселение - в категории «Сельские поселения». Главы администраций поселений Вера Пыжова и Константин Морин награждены Почетными грамотами комитета по местному самоуправлению Ленобласти.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» среди городских поселений Дружногорское поселение и Гатчина заняли второе место, Сиверское поселение – третье место. Второе место среди сельских поселений в этой же номинации заняло Пудостьское поселение. Руководители поселений награждены благодарностями комитета.

Лучшие муниципальные практики будут представлять Ленинградскую область на федеральном этапе.

Татьяна Можаева