Лучшие книги лета-2022

Анна Матвеева. «Каждые сто лет. Роман с дневником» («Редакция Елены Шубиной», 2022)

Анна Матвеева – известный прозаик, автор бестселлера «Перевал Дятлова», дважды финалист премии «Большая книга» и «Премии Ивана Петровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Ее книги переведены на множество иностранных языков.

«Каждые сто лет» – многоуровневый роман, построенный на дневниковых записях и рассказах о двух женщинах, разделенных целым столетием, но связанных схожими поворотами судьбы. Этот роман - не столько историческое исследование, сколько размышление о женщине – ее личной истории и возможностях изменить собственную судьбу.

Анна Старобинец. «Лисьи броды» («Рипол-Классик», 2022)

Анна Старобинец давно завоевала звание «королевы российского триллера», а каждая ее книга становится событием.

«Лисьи броды» - новый роман Анны Старобинец, приключенческий триллер, написанный в жанре мистического реализма. События развиваются на советско-китайской границе осенью 1945 года. Китайские лисицы-оборотни и эксперименты японцев по выведению новой человеческой расы, менталисты, способные управлять сознанием и зэки, стремящиеся познать путь дао - все это не позволит оторваться от романа до последней страницы.

В романе много захватывающих фактов из мира китайской мифологии и правил обращения с потусторонним миром.

Александр Соболев. «Тень за правым плечом» («ИД Ивана Лимбаха», 2022)

Александр Соболев - филолог, знаток и исследователь поэзии Серебряного века, финалист премии Андрея Белого. В новом романе автор с головой погружается в мир русской классики, якобы обнаружив на развалах антикварной лавки дневник юной Анны, написанный в 1916 году в Вологодской губернии. Почти против воли автор записок оказывается вовлечен в череду тревожных и таинственных событий революционной поры.

Каков будет выбор героини: слепота или зоркость, бескорыстие или овладение, помощь или пагуба? Впрочем, хитросплетения фабулы не заслоняют иные аспекты романа, по-новому трактующие вечные и одновременно животрепещущие темы: хрупкость существования, трагичность истории, вина и ответственность, достоинство личности и непредсказуемость судьбы.

Дмитрий Данилов. «Саша, привет!» («Редакция Елены Шубиной», 2022)

Дмитрий Данилов - известный литератор и драматург, лауреат премий «Золотая маска», Андрея Белого и Московской арт-премии, финалист «Большой книги» и «НОС». За кажущейся простотой его текстов прячется философия тонко чувствующего и все подмечающего человека, а в описаниях повседневной жизни — абсурд нашей действительности.

«Саша, привет!» - удивительный по структуре роман, состоящий из 82 эпизодов жизни человека, приговоренного к заключению в Комбинате исполнения наказаний и смертной казни. Это философская, ироничная и завораживающая в своей пугающей обыденности антиутопия, которая проходит по самому краю реального, почти не включая в себя фантастические допущения.

Сергей Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве. Документальный роман» («Редакция Елены Шубиной», 2021)

Сергей Беляков – историк и писатель, лауреат премии «Большая книга», финалист премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Его новый документальный роман рассказывает о расцвете сталинской эпохи, увиденной глазами русских парижан. В основе книги — история дружбы сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона (Мура) и внука академика Насонова, сына философа Василия Сеземана, будущего известного переводчика Дмитрия Сеземана.

Это захватывающая, полная живых деталей история, основанная на дневниках, письмах, воспоминаниях и других исторических документах. Читателю откроется повседневная жизнь той эпохи, подробности последних лет жизни Марины Цветаевой и ее окружения, особенности той противоречивой поры накануне войны.

Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной» («Редакция Елены Шубиной», 2022)

Павел Басинский — известный писатель, журналист, литературовед, лауреат премии «Большая книга».

«Подлинная история Анны Карениной» - своего рода путеводитель по знаменитому роману Льва Толстого. Несмотря на читательскую любовь, «Анна Каренина» остается одним из самых загадочных русских романов. Поступки героев и реакция на них, отношение к ним автора вызывали и вызывают множество споров. В книге Павел Басинский обращается к самым неясным и неоднозначным сюжетным поворотам романа и пытается их истолковать.

Сильвен Прюдом. «По дорогам» («Corpus», 2022)

«По дорогам» - самый успешный роман популярного французского автора, завоевавший премию «Фемина». Это легкое летнее чтение, напоминающее роуд-муви, история о связях между людьми, о путешествиях и о любви. Прюдом - тонкий психолог, который показывает, как человек стремится к свободе, невзирая на цену.

Главный герой, сорокалетний парижский писатель, решает начать новую жизнь на юге Франции с целью посвятить себя творчеству в тишине и уединении. Однако его планы нарушает старый друг. Мужчины решают, что неплохо бы тряхнуть стариной и снова отправиться в путь. Главная их цель — вновь почувствовать себя живыми, и эта поездка определенно поможет вновь испытать забытые эмоции восторга и влюбленности. Их ждут великолепные южные пейзажи, задушевные разговоры и даже любовный треугольник. На протяжении всего повествования нарастает напряжение, а характер каждого из героев развивается и раскрывается по-новому.

Харуки Мураками. «От первого лица» («Эксмо», 2022)

Новый сборник рассказов от мастера современной прозы, уникального, всемирно известного японского писателя Харуки Мураками. Каждый рассказ — это мир ежедневных забот и загадочных событий, мир, в котором много деталей и нюансов. Мир любви и потерь, забавных встреч и фатальных событий, бейсбола и музыки. Здесь можно поболтать за кружкой пива с говорящей обезьяной об абсолютной любви, получить по почте тетрадь со стихами, узнать об индикаторе любви под музыку «Битлз».

Книги Мураками позволяют погрузиться в реальную жизнь и атмосферу Японии, познакомиться с особенностями менталитета и философией японцев разных возрастов.

Орхан Памук. «Чумные ночи» («Иностранка», 2022)

Орхан Памук – самый известный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его новая книга - актуальный историко-детективный роман, посвященный теме, в наше время злободневной – пандемии.

Чума ворвалась на небольшой средиземноморский остров. Чтобы не допустить распространения заразы, на остров с секретной миссией прибывают врач-эпидемиолог с супругой, племянницей султана Абдул-Хамида Второго.

Роман пронизан атмосферой восточной сказки и сочетает в себе самые противоречивые темы: любовь и политику, религию и чуму, Восток и Запад. «Чумные ночи» не только погружают читателя в далекое прошлое, но и беспощадно освещают день сегодняшний.

Подготовила Юлия Лысанюк





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