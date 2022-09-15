Поле чудес

9 сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 32-летняя жительница Елизаветино. Ей поступил телефонный звонок с неопределившегося номера. Звонивший мужчина представился сотрудником следственного отдела г. Москвы и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Поэтому ей необходимо самой взять кредит в банке, обналичить денежные средства и перевести их на несколько телефонных номеров, начинающихся на «901». «Следователь» пообещал, что деньги будут ей возвращены банком.

Женщина оформила заем в размере 486 тысяч рублей и перевела 400 тысяч на телефонные номера. Мошенники остались довольны.

Похожая история случилась с 65-летней жительницей Коммунара. Ей позвонил «работник банка», рассказал про «кредитный заем», который на нее пытаются оформить, и велел взять кредит в банке, деньги обналичить и перевести на электронный кошелек «Киви». Этой потерпевшей тоже обещали, что средства ей вернет банк. Конечно, как же иначе! Пенсионерка оформила кредит в размере 350 тысяч рублей и отправила все деньги на «Киви-кошелек».

62-летнюю жительницу Гатчины обманули «по старинке»: позвонили и велели продиктовать коды из смс-ок. Якобы, к ее личному кабинету банка привязан другой номер, и его необходимо отвязать. Дама послушно диктовала коды, а потом получила банковское сообщение о том, что на ее имя оформлен кредит в сумме 414 тысяч рублей. Обратившись в банк, пенсионерка узнала, что эти деньги переведены с ее счета на другой.

Жертвой телефонных мошенников стал и 34-летний житель Гатчины. Ему с московского номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка: «С вашим счетом происходят мошеннические действия!». Чтобы изобличить недобросовестных сотрудников банка, надо оформить кредит и перевести деньги на некий счет. Молодой человек взял взаймы у банка 670 тысяч рублей и отправил аферистам.

Но больше всех пострадал финансово 42-летний гатчинский предприниматель. Ему тоже названивали с московских номеров и рассказывали про мошеннические действия на его счетах. Чтобы это прекратить, велели взять кредит и продиктовать код, который придет в смс. Сказано – сделано. Предприниматель взял в банке больше миллиона рублей – и все деньги отправились мошенникам.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.