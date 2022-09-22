Памяти сына и земляка

В Тихвинской школе №4 открыли мемориальную доску в честь её выпускника — участника спецоперации Батыра Илмурадова.

«Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Награждён орденом Мужества (посмертно)», – гласит текст на памятной табличке из чёрного гранита, занявшей место рядом с мемориальной доской в честь другого выпускника школы Сергея Локотьянова, погибшего в 1985 году при выполнении интернационального долга в Афганистане.

По словам директора школы Елены Павловец, после переезда семьи Батыра из Ашхабада в Тихвин в 2015 году, он быстро влился в ряды своих сверстников и сразу зарекомендовал себя способным, организованным и старательным учеником, учился на «хорошо» и «отлично». И уже тогда мечтал о воинской карьере. Поэтому, сдав выпускные экзамены, он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, которую успешно окончил с красным дипломом.

– Батыр Илмурадов был очень ответственным и не по годам взрослым человеком. Уже тогда он был лидером и целенаправленно шел к своей цели стать профессиональным военным, – сказала Елена Павловец.

Директор школы вспомнила, что, будучи учеником, герой СВО особенно любил математику, физику и физкультуру, активно участвовал в общественной жизни. В память о нём, с согласия родителей, в школьном музее уже готовят отдельную экспозицию, посвящённую памяти воина.

Участники и гости торжественной церемонии отметили, что Батыр Илмурадов выбрал важную, но очень опасную профессию — защищать Родину. И свой долг он выполнил до конца. О чём отныне и навсегда будет напоминать памятная доска, открыл которую его отец Ахмет Гельдыевич Илмурадов.

В этот момент собравшиеся не смогли сдержать слёз. Под фотографией героя за считаные мгновения выросла настоящая гора красных гвоздик. Здесь будут помнить и никогда не забудут имя героя!