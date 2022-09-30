«Соловушки» из Вырицы - на первом месте!

Конкурс был организован творческим объединением «Триумф» и проходил при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургская Академии последипломного образования.

В творческом состязании юные музыканты из Вырицы выступили достойно - завоевали 1 место! Их наставник – музыкальный руководитель Алла Зверькова также получила награду как лучший руководитель. Коллективу вручен сертификат на 20 тысяч рублей для участия в Международном конкурсе-фестивале «Сокровища Карелии», который пройдет в Петрозаводске.

Поздравляем участников коллектива и их наставника Аллу Зверькову с заслуженной победой!