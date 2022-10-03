Ростелеком» и Гатчинский район: новые перспективы

3 октября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на социально-экономическое развитие Гатчинского района, выполнение национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов на основе цифровых технологий.

На церемонии подписания Людмила Нещадим отметила, что компания «Ростелеком» – признанный технологический лидер, принимающий непосредственное участие в построении цифровой экономики и создании умных городов:

- Уверена, что подписанное соглашение стало важной основой для нашего сотрудничества. Реализация перспективных проектов, безусловно, будет способствовать повышению качества жизни людей в Гатчинском районе, созданию устойчивых благоприятных условий для развития деловой активности.

Александр Логинов заметил, что в Ленинградской области уделяют большое внимание вопросам цифровизации, понимая значимость внедрения современных технологий в разных сферах:

- «Ростелеком» нацелен на активное взаимодействие в рамках данного соглашения. У нас достаточно большой перечень направлений, по которым мы планируем совместно работать.

В рамках соглашения стороны договорились о реализации нескольких программ, направлений и проектов. В частности, речь идет о развитии видео-аналитики в рамках «Безопасного города», экологических проектах, о цифровизации сферы ЖКХ, «умных» остановках, мониторинге дорожной инфраструктуры и работы коммунального транспорта. И этим список не ограничивается.

«Ростелеком» – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, компания – лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти РФ и корпоративных пользователей всех уровней.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» обслуживает около 800 тысяч абонентов широкополосного доступа в интернет и свыше 230 тысяч – абонентов цифрового телевидения.