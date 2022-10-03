В чем видит смысл киностудия «Жираф»?

Кинопросмотр в рамках специальной программы «ДетКино» состоялся в воскресенье, 18 сентября. В этот день в малом зале кинотеатра «Победа» собрались не только обычные зрители, но и юные артисты киностудии «Жираф» и дети с нарушениями слуха.

Петербургская киностудия «Жираф» - особенная в своем роде. Вот уже больше десяти лет она реализует социально значимые кино- и видеопроекты, в том числе рассчитанные на детей с особенностями здоровья.

Перед кинопросмотром в Гатчине о проектах для детей с нарушениями слуха рассказала руководитель киностудии Ольга Шульгина. В 2012 году в «Жирафе» начали заниматься воспитанники интерната для глухих детей. Ребята изучали историю кино, знакомились с основами сценарного мастерства и режиссуры, сами придумывали истории и снимались в короткометражных фильмах. Яркие детские ленты киностудии «Жираф» давно уже завоевали внимание жюри различных конкурсов и фестивалей.

Несколько лет назад киностудия «Жираф» начала работу над проектом «Вижу смысл» - развивающим сериалом для подростков с нарушением слуха, направленным на изучение русской литературы. Особенное внимание проекта направлено на объяснение смысла трудных выражений, фразеологических оборотов, пословиц и поговорок. Объяснение происходит с помощью пантомимы, языка жестов, дактиля, артикуляции, текстовых титров.

На студии «Жираф» снято уже 75 таких фильмов, в которых вместе со взрослыми снимаются сами юные участники студии. Ребята играют весело, с юмором и задором, создавая в каждой серии интригу повествования, что особенно привлекает маленьких зрителей. По мнению педагогов студии «Жираф», кино помогает детям преодолеть трудности восприятия, адаптироваться в обществе, развивать навыки повседневного общения.

«Басни для глухих детей» — это новый сезон сериала «Вижу смысл», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В рамках этого проекта снято десять обучающих фильмов по мотивам басен И.А. Крылова, включенных в программу по литературе. Как отмечает Ольга Шульгина, этот проект появился по запросу педагогов коррекционных школ, и «Басни для глухих детей» уже взяли на вооружение многие специализированные учебные заведения России. Благодаря этому сериалу, тысячи слабослышащих школьников могут теперь ближе познакомиться с классикой русской литературы и лучше понять смысл, который вкладывал в свои басни Крылов.

Очень приятно, что премьера сериала «Басни для глухих детей» состоялась именно в Гатчине, в рамках спецпоказа фестиваля «Литература и кино». На премьеру нового сезона в Гатчину приехал едва ли не весь состав инклюзивной подростковой киношколы «Звуки-знаки». Конечно, ребята волновались, ведь им впервые предстояло увидеть себя на большом экране.

Но вот свет в зале погас, и на экране началось настоящее волшебство. Юные артисты с нарушениями слуха доступно объясняли своим неслышащим сверстникам смысл басен Крылов. Каждое такое объяснение предварялось забавным современным сюжетом, который вызывал в зале смех и аплодисменты. Волшебство и правда получилось, ведь оно было создано добрыми взрослыми для детей, чтобы дети потом сами передали его другим детям — от самого чистого сердца.

Юлия Лысанюк

Фото: страница ВКонтакте «Вижу смысл. Инклюзивная киношкола»

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