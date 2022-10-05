Писатель Михаил Кураев: «Мне посчастливилось...»

Главного героя встречи представила собравшейся публике председатель конкурсного жюри кинофестиваля «Литература и кино», первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко.

Писатель, сценарист, лауреат Государственной премии России, кавалер ордена Дружбы, лауреат литературной премии «Ясная Поляна», Михаил Кураев дебютировал, когда ему было под пятьдесят, что довольно поздно для писателя.

- До этого Михаил Николаевич работал на киностудии «Ленфильм» и писал «в стол», - рассказала Светлана Василенко. - В 1987 году в журнале «Новый мир» была опубликована его первая повесть «Капитан Дикштейн». Эта книга увидела свет, когда уже появились в печати произведения и Платонова, и Солженицына. И все же эта вещь Михаила Кураева всех поразила — своей и художественной, и исторической правдой. Именно в это время и возник мощный, настоящий писатель Михаил Кураев. При всей трагичности его тексты еще и очень ироничны — тот случай, когда фраза кусает сама себя за хвост. Я очень люблю этого писателя не только за его тексты, но и за очень твердую позицию. Очень сильный, крепкий, мудрый, талантливый, выдающийся человек.

«Гатчинский сюжет» Михаила Кураева

- Никогда не знаешь, как пойдет разговор, - признался в начале встречи Михаил Кураев. - Мне кажется, мое приглашение на этот фестиваль «Литература и кино» завершает мой гатчинский сюжет. Кто его сочинил, не знаю. Но то, что это факт моей биографии, это совершенно очевидно.

Михаил Николаевич Кураев родился 18 июня 1939 года в Ленинграде, в семье инженера. Ребенком пережил блокаду. В Гатчине впервые побывал в 1948 году, когда город еще лежал в руинах.

- Мама нас возила по пригородам Ленинграда, - вспоминает он. - Мы смотрели на руины в Петергофе, Павловске, Гатчине, а мама нам рассказывала, как все было до войны. Она жила еще довоенными представлениями, и для нее все было живое...

В 1961 году Михаил Кураев окончил искусствоведческое отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Производственную практику проходил в Народном театре Гатчины. Интересно, что именно с Гатчиной связан и его литературный дебют.

Герой повести «Капитан Дикштейн» - «маленький человек», который по воле судьбы оказался участником Кронштадтского мятежа 1921 года. Прототипом главного героя стал реальный человек - дядя Михаила Кураева, действительно участвовавший в Кронштадтских событиях и проживающий в Гатчине, в угловом доме на пересечении улиц Чкалова и Горького. В Гатчине жили и другие родственники семьи Кураевых, некоторые из них покоятся на гатчинском кладбище. Да и сам Михаил Кураев — почти гатчинец: вот уже больше двадцати лет его семья владеет дачным участком в Вырице.

- Я очень счастлив, что снова здесь, - признался писатель. - Гатчина к моему приезду так принарядилась, доложу я вам! Почему Гатчина, почему Вырица? Почему? Это нельзя объяснить и уже нельзя рассоединить...

Чтобы окончательно объясниться в любви Гатчине, Михаил Николаевич прочитал фрагмент о нашем городе, взятый из одной из своих книг.

Диктатура кинематографа

Сначала кино, потом литература - именно в такой последовательности выстраивалась творческая и профессиональная линия в биографии Михаила Кураева. А в итоге оба эти жанра тесно переплелись.

Начиная с 1961 года (целых 28 лет!), Михаил Кураев работал на киностудии «Ленфильм», в сценарной коллегии, как редактор и сценарист. По его сценариям поставлено несколько художественных фильмов («Красное колесо», «Раскол», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Сократ», «Ожог», «Прогулка, достойная мужчин» и другие).

Работая на киностудии, он опубликовал две исследовательские работы по истории кино, печатался в журналах как публицист и критик. В 2019 году в журнале «Звезда» вышел мемуарный очерк Кураева «Когда пускался на дебют... Записки беглого кинематографиста» - о его работе над первым собственным киносценарием.

- Это были 28 лет коллективной работы, когда все зависят друг от друга, - говорит писатель. - Остаться наедине с листом бумаги, ни от кого не завися, не желая никому не угодить, ни предъявить претензии, было невозможно. Я писал «Капитана Дикштейна» десять лет. Я сбежал из кинематографа с необыкновенным удовольствием. Это такая свобода, ведь сценарий — это хронометраж, это диктатура драматургии! Это жанр очень требовательный, а в прозе можно развить какой угодно сюжет, в какую угодно сторону. Временем можно играть, можно выбирать любые фразы... Проза позволяет создавать такую информацию, которую невозможно передать никакими другими средствами, включая кинематограф. И я хулиганил в своих сценариях, вставляя фразы, которые нельзя снять и, таким образом, совершая ускользание от киноаппарата...

Оправдание для письма

Среди других книг Михаила Кураева - «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Блокада», «Жребий-241», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Дружбы нежное волненье», «Господа присяжные».

- В этом деле, которое называется письменностью, есть счастливейшее обстоятельство, которое оправдывает многое, - говорит писатель. - Мне посчастливилось знать удивительных людей. Я понял, что с помощью письма я смогу сохранить жизнь тех, кто исчез. Если я о них не напишу, то всё, они сгинут... Так, например, для одной из книг я придумал сюжет, который позволил мне в одной огромной коммунальной квартире Ленинграда поселить всех тех, за кого я так перепугался. Кто они? Учительница из школы слепых, швея с фабрики Володарского, могильщик, скрипач, бывший начальник лагеря, отставной капитан первого ранга, командир подводной лодки Северного флота, утопивший самый большой вражеский транспорт во время войны...

Одна из книг Михаила Кураева посвящена профессиональной летчице, героической участнице двух войн Ольге Лисиковой. В Великую Отечественную войну Ольга Михайловна служила командиром мужского экипажа «Дугласа» в 10-й гвардейской дивизии авиации особого назначения. На счету Лисиковой - более трехсот боевых вылетов, и при этом ни одной «битой» машины, ни одного раненого в экипаже.

- Я спешу отдавать долги, - говорит Михаил Кураев. - Сейчас пишу книгу «Отец и другие, плюс электрификация». Она посвящена людям, создавшим энергетику, которой мы и сегодня живем. Это великие люди! Мой отец был инженером, строителем электростанций. У него - орден Ленина за Братскую ГЭС. А сегодня Братская ГЭС - частное предприятие, которым владеют какие-то люди, а не государство. Это предприятие, которое находится в упадке. Кто ее довел до этого состояния? Сегодня энергетика - это предмет торга. Но давайте вспомним: во время войны мы потеряли треть наших энергетических мощностей. В 1946 годы были превзойдены все довоенные показатели. Вот что они делали, эти великие люди!

Юлия Лысанюк