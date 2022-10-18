В его смерти обвинили дерево

Поздно вечером 15-го октября в Войсковицкий отдел полиции из Гатчинской больницы поступил телефонограмма: с территории бывшей птицефабрики в Терволово в тяжелом состоянии, с сочетанными травмами был доставлен молодой мужчина. Спасти его не удалось – пострадавший скончался в реанимации.

По словам представительницы ООО «Полимер дизайн» (арендатора помещения на территории фабрики), доставившей пострадавшего, на него упало дерево. Было заявлено, что 24-летний гражданин О. приехал в гости к родственнику. При уборке территории «Полимер дизайн» спиливали деревья, и одно из них случайно упало на молодого человека. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

Однако полиция установила, что дерево ни причем. 29-летний уроженец Узбекистана, работавший на погрузчике на территории бывшей птицефабрики, не справился с управлением, и груз опрокинулся на гражданина О. В результате чего он получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Водитель погрузчика помещен в ИВС.