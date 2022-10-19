Прививка от бедности. Как сформировать у ребенка здоровое отношение к деньгам?

Ольга Шанаева, заместитель руководителя Роскачества: «Цель обучения финансовой грамотности состоит в том, чтобы уже на ранних этапах объяснить детям, как работает экономика, и сформировать на будущее правильное отношение к деньгам. В последствии это поможет детям социализироваться и достичь успеха. Постижение основ финансовой грамотности поможет сформировать здоровое отношение к деньгам, осознать, как они зарабатываются, понять, что нерациональные и необдуманные поступки с финансами могут привести к бедности. В будущем они смогут избегать мошенников, нечестных работодателей, сомнительных сделок и вложений».

Современные родители не имеют недостатка в образовательных методах и ресурсах. Это и финансовые игры для всех возрастов, и прикладная литература, и специальные курсы, а также мультфильмы и сериалы, которые так или иначе затрагивают тему денег и управления ими. При таком разнообразии родителям может быть не всегда понятно, что из этого эффективно, а что — не совсем, и стоит ли вообще тратить свои деньги на обучение финансам ребенка. С возрастом ребенка меняются подходы и методы.





Каков минимальный возраст, с которого можно обучать детей финансовой грамотности?

Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ): «Закладывать основы вдумчивого и осознанного поведения можно и нужно буквально с младенчества. Важно, чтобы ребенок понимал: блага не «сыплются» с неба. Их кто-то должен заработать, и всему есть своя цена. Трех-, четырехлетние дети уже в состоянии понять: чтобы получить желаемую игрушку, нужны деньги. Чуть позже дети начнут оценивать количество имеющихся средств и свои потребности. Примерно с пяти лет стоит привлекать ребенка к решению простых бытовых задач. Например, вместе с ним решить, какое купить молоко: в красивой упаковке, но дороже, или в простой, но дешевле (и тем самым сэкономить деньги на что-то вкусное). Он уже в состоянии понять логику решения и сделать выбор».

Дети дошкольного возраста (3–7 лет)

Вовлекайте ребенка в бытовые разговоры о финансах

Ваша работа может быть не связана с финансами, но вы получаете за нее зарплату. Объясните ребенку, что вы делаете, чтобы он понимал, что любая работа компенсируется материально. Но важно и объяснить, что, например, домашние дела не оплачиваются, а нужны для уюта, комфорта и помощи родственникам, чтобы позже ребенок не требовал заплатить ему за выполненную домашнюю работу или уборку дома.

Заведите копилку

Рассказывайте ребенку о семейном бюджете, расходах и доходах.

В развлекательной форме поделитесь финансовыми планами и целями, предложите малышу тоже поучаствовать. Заведите копилку и поставьте небольшую цель — накопить на игрушку или что-нибудь вкусное.

Играйте в «магазин»

Использовать можно как игрушечные деньги, так и настоящие, чтобы ребенок к ним привыкал. Выберите какие-то домашние предметы, нарисуйте и прицепите ценники и определитесь, кто будет покупателем, а кто продавцом.

Ребенку пяти-шести лет в магазине можно дать небольшую сумму – пусть он сам в рамках этого бюджета сделает покупку, и сам расплатится на кассе.

Младший школьный возраст (7-11 лет)

Берите ребенка с собой в магазин

От игры в магазин в этом возрасте уже пора переходить к настоящему магазину, чтобы ребенок понимал, что у каждого товара есть своя цена. Составьте вместе список покупок, объясните, как вы выбираете товары, как на кассе пробиваются покупки, почему одни товары дешевле, а другие - дороже. Можно дать ребенку небольшую сумму – пусть он сам в рамках этого бюджета сделает покупку, и расплатится на кассе, чтобы он понял, что такое чек, и взял сдачу.

Играйте в «Монополию» или другие похожие экономические игры: «Менеджер», «Миллионер», «Денежный поток». Они не только послужат развлечением, но и научат планированию, распределению бюджета, инвестициям.

Кроме того, существуют игры в формате приложения для смартфона. Они тоже позволяют узнавать о финансах в развлекательной форме.

Средний школьный возраст (11-14)

Выдавайте ребенку сразу всю месячную сумму на карманные расходы

Объясните ему, что даете определенную сумму, которую нужно будет не потратить сразу, а научиться распределять свой бюджет в течение всего месяца. Если деньги будут потрачены раньше времени, то в просьбе дать еще нужно будет отказать.

Объясняйте значение более серьезных финансовых терминов

В легкой и доступной форме расскажите, что такое инфляция, зачем люди берут кредиты и ипотеки, почему нужно оплачивать коммунальные услуги и зачем нужны налоги. Ребенок должен понимать связь между событиями и явлениями финансового мира.

Запишите ребенка на курсы финансовой грамотности

Для детей младшего и среднего школьного возраста есть немало школ, где дети могут пройти курс финансовой грамотности. Вениамин Каганов отмечает, что формирование финансово грамотной модели поведения может проходить не только на курсах и дополнительных занятиях. «Это происходит каждый день – в семье, детском саду, в школе, в ходе совместного обсуждения различных бытовых задач и ситуаций. В текущем учебном году темы финансовой грамотности должны включаться в учебные планы по разным предметам. Однако рассчитывать на возможность формирования финансово грамотного гражданина только благодаря этим занятиям не приходится. Все же системное обучение по качественным программам намного эффективнее, чем эпизодическое "включение" в тему. В системе дополнительного образования детей существуют различного рода кружки и секции, в интернете размещено много полезного материала, проводятся конкурсы, игры, квесты. Многое из этого контента предоставляется бесплатно», – говорит эксперт.

Подростковый возраст (14-17 лет)

Предложите ребенку устроиться на подработку на лето

Это может быть какая-то помощь родственникам или друзьям, за которую они готовы заплатить. Так ребенок будет под надзором и не попадет сразу в незнакомый коллектив. Для подростка же это будет хорошим опытом и наглядным уроком того, как деньги зарабатываются собственным трудом.

Откройте ребенку банковскую карту

Большинство банков сейчас выпускает карты для детей. К ним могут быть привязаны мобильные приложения, чтобы родители могли отслеживать транзакции, устанавливать лимиты, а обычные бонусы «взрослых» карт на них тоже есть – от кэшбэка до подарков от партнеров. Процесс открытия карты безопасен, поясняет Вениамин Каганов, если заявители сами обращаются в банк с этой просьбой. Если вы открываете карту своему ребенку, просто следуйте инструкциям менеджера. Чтобы минимизировать риски мошенничества, есть смысл устанавливать ограничения на ежедневный размер операций (снятие наличных и оплата в торговых точках) и запрет на использование карты в онлайн-расчетах.

Не забывайте устанавливать лимиты на картах, а большие суммы переводов проверяйте, чтобы ребенок не мог их потратить на покупки у сомнительных продавцов или переводы в соцсетях.

Детям нужно довести правила: не сообщать тем, кто позвонил, конфиденциальную информацию. Перечень данных, сообщать которые которую нельзя никому, можно посмотреть в условиях договора банковского обслуживания. Обычно это:

· Коды проверки из СМС

· CVV/CVC- коды с оборота банковской карты

· ПИН-код банковской карты

· Кодовое слово (контрольная информация клиента)

· Логин к онлайн-банку

· Постоянный пароль к онлайн-банку

· Одноразовый пароль к онлайн-банку

Некоторые банки включают в перечень конфиденциальных данных информацию о карте или счете (номер, срок действия, валюта), хотя фактически ее одной недостаточно для совершения платежа злоумышленником. Заражение вредоносным программным обеспечением, похищающим ключевую информацию (к примеру, код из СМС), также считается ее передачей третьим лицам. Обычно заражение происходит, когда ребенок что-то скачивает или посещает сайты с бесплатным контентом (музыка, игры, фильмы, книги и домашние задания).





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