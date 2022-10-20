«Памятники деревянного зодчества 47: от популяризации к сохранению»
Пресс-тур, посвященный сохранению памятников деревянного зодчества Ленинградской области, состоялся в Гатчинском районе 18 октября. Мероприятие организовано в рамках проекта «Памятники деревянного зодчества 47: от популяризации к сохранению». Участники пресс-тура осмотрели уникальные дома и дачи XIX-XX веков, а также провели круглый стол по вопросам сохранения деревянного зодчества в регионе.
Рубрики: Культура
Проект стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, ВООПИиК Ленобласти.
Авторы проекта создали собственный сайт с интерактивной картой памятников деревянного зодчества, а также подготовили документальный фильм об объектах деревянной архитектуры Ленобласти.
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