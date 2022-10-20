«Памятники деревянного зодчества 47: от популяризации к сохранению»

«Вот и сентябрь накатил налетел, бешеный, как электричка!» Сентябрь для десятков тысяч гатчинцев - время начала нового, увлекательного путешествия в мир знаний и творчества. Помимо занятий в учебных заведениях нашего города и района продолжают свою работу в домах и центрах культуры, в центрах дополнительного образования известные далеко за пределами нашего района творческие объединения, коллективы, клубы по интересам, открываются новые, предлагающие широкий спектр услуг и занятий по душе каждому, кто ищет себя в творчестве. Сегодня мне хотелось бы рассказать об уже известном в нашем городе, районе и за его пределами коллективе Гатчинского Дворца Молодёжи, творческом объединении «ТЕАТР и К°». («Театр и компания») Я встретилась с его основателем, художественным руководителем и главным режиссёром, известным в Гатчине и районе работником культуры, театральным режиссёром и педагогом Юрием Ивановичем Давыдкиным.