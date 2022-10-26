Президентская библиотека приглашает школьников и студентов к участию в интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире»

В ходе Олимпиады ребята смогут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Подведение итогов будет произведено по результатам индивидуального зачета. Победители и призеры награждаются дипломами.

Соревнование включает три обязательных этапа. Первый и второй пройдут в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования знаний с 21 сентября по 30 ноября 2022 года и с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года соответственно. Заключительный этап состоится в очной форме в период с 15 по 17 марта 2023 года. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся на Сенатской площади, 3, а участники из других городов – на региональных площадках удалённых электронных читальных залов учреждения.

Задания Олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов из электронного фонда Президентской библиотеки. Поэтому изучение ресурсов ее официального портала может помочь ребятам ответить на вопросы конкурса максимально полно и точно. Участники также смогут заранее потренироваться на основе заданий прошлых лет, размещенных на сайте проекта в разделе «Архив».

Основная задача соревнования заключается в приобщении учащихся к работе с архивными источникам информации по истории, теории и практике российской государственности, ведь электронный фонд Президентской библиотеки содержит более миллиона оцифрованных копий редких документов, составляющих культурное наследие нашей страны. Мероприятие направлено на поиск и поддержку молодых талантов, популяризацию гуманитарного знания в молодежной среде.

Олимпиада «Россия в электронном мире» учреждена Президентской библиотекой и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Соорганизаторы мероприятия - Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Юго-Западный государственный университет.

Отметим, что в прошлом учебном году участниками соревнования стали более 3 000 школьников и студентов из 66 регионов страны и 9 иностранных государств. За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в нем попробовали около 52 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в ведущие российские вузы.

Регистрация участников Олимпиады открыта с 21 сентября 2022 года на официальном сайте интерактивного образовательного проекта. Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке http://olympiada.prlib.ru/, а также по телефону научно-образовательного отдела Президентской библиотеки (812) 305-16-51 или адресу электронной почты olympiada@prlib.ru.

Президентская библиотека регулярно проводит конкурсы и олимпиады для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. В настоящее время также идет приём работ на конкурс эссе «Мой Пётр I», организованный совместно с журналом «Костёр».

Присоединяйтесь!