Завод в Коммунаре сменил вывеску и расширяет производство

В результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству создана группа компаний Систэм Электрик, в состав которой вошел и завод «ЭлектроМоноблок» (Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок «СЭЗЭМ») в г. Коммунаре.

Компания по-прежнему специализируется на производстве и поставке оборудования и комплексных решений для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

Новый владелец завода Schneider Electric занимается расширением производства в Коммунаре. В сентябре здесь была запущена новая линия по производству распределительных устройств среднего напряжения - ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) — и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО), которые раньше были импортными. Производственная мощность новой линии составит 120 ячеек в месяц.

Как рассказали в компании, запуск новой линии является первым этапом проекта расширения производства завода «ЭлектроМоноблок». С 2010 года предприятие производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. В настоящее время на базе завода «ЭлектроМоноблок» создается новый инженерно-производственный центр для создания интеллектуальных распределительных устройств среднего напряжения. Данный проект предусматривает дальнейшую локализацию производства ячеек КРУ и КСО в России.

Александр Кирсанов, главный технолог предприятия и лидер проекта, отметил, что запуск производственной линии происходил в рекордно короткие сроки на действующем производстве. Во время монтажа линии завод ни на день не прекращал производство элегазовых моноблоков. Новая линия спроектирована с учетом практик гибкого производства, что позволит при необходимости увеличивать мощность завода. Современное сборочное и испытательное оборудование линии обеспечит российских энергетиков качественной продукцией для замены импортных аналогов.

Фото: Систэм Электрик