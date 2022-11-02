В Совете Федерации наградят детей-героев со всей страны

Специальные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получат дети из более чем 50 регионов России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В этом году торжественная церемония состоится в девятый раз. Организаторы отмечают, что самому юному герою в этом году всего 5 лет. 3 ноября в 10.00 все желающие смогут посмотреть трансляцию мероприятия в официальных сообществах Совета Федерации во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

В прошлом году медалью «За проявленное мужество» был награжден Михаил Сычев из Ленинградской области, который спас из горящего дома своего двухлетнего брата, при этом юный герой получил серьезные ожоги.