В Совете Федерации наградят детей-героев со всей страны
В преддверии Дня народного единства в Москве состоится традиционная церемония награждения детей, проявивших мужество при спасении людей.
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Специальные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получат дети из более чем 50 регионов России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
В этом году торжественная церемония состоится в девятый раз. Организаторы отмечают, что самому юному герою в этом году всего 5 лет. 3 ноября в 10.00 все желающие смогут посмотреть трансляцию мероприятия в официальных сообществах Совета Федерации во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».
В прошлом году медалью «За проявленное мужество» был награжден Михаил Сычев из Ленинградской области, который спас из горящего дома своего двухлетнего брата, при этом юный герой получил серьезные ожоги.
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