Регион собирает идеи по переработке органического мусора

Заявки принимаются до 16 января на электронную почту waste@lenreg.ru

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, это позволит выявить наилучшие технологические решения, которые можно применить для переработки органических отходов, снизив их количество на полигонах.

Предложенные варианты будут рассмотрены на заседании рабочей группы по вопросам утилизации органических отходов на территории Ленинградской области.

Напомним, рабочая группа создана по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.