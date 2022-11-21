Общественная палата помогает

Движение «Ленинградский тыл» было создано группой инициативных жителей Гатчинского района с первых дней частичной мобилизации для оказания гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. Его координатор - член комиссии по вопросам общественной безопасности Общественной палаты Гатчинского района Юлия Ногина. Юлия Геннадьевна руководитель АНО «Центр развития и досуга «Калина». Эта организация известна своими социальными проектами, направленными на поддержку материнства и детства, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

На базе центра «Калина» в пос. Новый Свет, д.6 сейчас работает пункт сбора гуманитарной помощи общественного движения «Ленинградский тыл». Актуальная информация оперативно размещается ВКонтакте на страничке «Ленинградский тыл». Семьи мобилизованных обращаются за бытовой, психологической, юридической помощью. Также «Ленинградский тыл» помогает мобилизованным ребятам. Ведутся сборы в части, на передовую, в госпиталь, где проходят лечение наши раненые бойцы. Список необходимой гуманитарной помощи для фронта размещен в группе ВК (https://vk.com/topic-216194414_48868138). Он постоянно уточняется, корректируется и, насколько это возможно быстро, отрабатывается. Так, в ноябре список содержит около 50 позиций – это спальники, портативные радиостанции, газовые горелки и так далее. Плюс отдельно списки на медикаменты, отдельно продовольственные товары и отдельно вещи в госпиталь.

Принести необходимое можно в места сбора, которые также указаны на страничке «Ленинградский тыл». Это, в частности,

- магазин «Фея Флора» в ТРЦ «Кубус», 1 этаж (Пушкинское шоссе, 15А с 10.00 до 21.00),

- комиссионный магазин: Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 36а, пн с 12.00 до 20.00, вт-пт с 10.00 до 18.00, сб и вс - с 11.00 до 17.00,

- г. Гатчина, ул. Нестерова, 6/8, рядом переход через ж/д пути на аэродром, т.89217873188 Анна по звонку,

- МБУК СККЦ «Юбилейный», п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12 11.00 до 20.00 каждый день,

- Гатчинский район, п. Вырица, ул. Купальная, д.13, телефон для связи 8-963-349-94-57 Оксана.

Волонтеры лично отвозят собранное и, по возможности, передают из рук в руки.

Как отметила Юлия Ногина, сейчас нужна помощь и по спискам, и финансовая, и просто нужны рабочие руки, чтобы клеить, комплектовать и грузить коробки с гуманитарной помощью, перестирывать вещи для госпиталя и многое другое.

Цены на необходимое для бойцов сейчас сильно выросли. Председатель комиссии по экономике Общественной палаты Гатчинского района Виктор Федоренко предложил варианты взаимодействия по вопросу закупки некоторых позиций по реальной цене и на благотворительной основе.

Что касается рабочих рук на упаковку гуманитарной помощи, заместитель председателя палаты, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова предложила помощь молодых волонтеров. На районную администрацию от палаты направлено письмо с просьбой о предоставлении для этой работы удобного помещения в Гатчине.

На обращение активистов Сиверского поселения на совете была заслушана информация председателя Общественной палаты Гатчинского района Елены Вахриной о реализации проекта мемориального парка «Строгонов Мост». Ее дополнила управляющая делами администрации Наталья Куделя. Благодаря инициативе неравнодушных жителей Сиверского поселения проект реализуется на протяжении нескольких лет. В финансировании участвуют областные депутаты, предприниматели, местные власти. Работы по благоустройству и озеленению продолжаются. Общими усилиями проводятся субботники. В этом году ко дню 95-летия Гатчинского района в поселке Сиверский у мемориала – памятника жертвам фашистского геноцида «Строгонов Мост» установлены два интерактивных стенда. Они содержат информацию о Сиверской в годы оккупации и историю создания мемориала «Строгонов Мост».

Совет проанализировал опыт работы Общественной палаты Гатчинского района в трех созывах, представленный ответственным секретарем палаты Татьяной Можаевой, и сформировал предложения для включения в сборник лучших муниципальных практик Общественных палат Ленинградской области. Так, в числе лучшими были признаны успешно отработанные и реализующиеся на сегодняшний день проекты «Зал спортивной славы Гатчинского района» и «Школьный музей».

В ходе заседания члены совета заинтересовались методикой работы областного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», офис которого находится на Достоевского, 2, рядом с Гатчинским Дворцом молодежи. Центр «Авангард» реализует проекты и программы по военно-патриотическому, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, разрабатывает и внедряет различные формы и методы работы с молодежью, в том числе в сети «Интернет». Принято решение рассмотреть возможность посещения центра «Авангард», чтобы ознакомиться с новыми формами работы со школьниками в Гатчине и во время выездных военно-патриотических смен.

Андрей Соколов