Шесть полос в сторону Луги
Участок федеральной трассы на Псков от деревни Большие Колпаны в сторону села Никольское в Гатчинском районе будет расширен с двух до шести полос в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Общая протяженность участка реконструкции составляет около шести километров, полностью работы планируется завершить во второй половине 2027 года. Частично дорога будет построена заново, в обход деревни Лядино, частично пройдёт по старому направлению.
Встречные потоки транспорта разделит металлическое барьерное ограждение, на всем протяжении участка будет установлено искусственное электроосвещение. В рамках реконструкции также будут построены тротуары, новые остановки, а для маломобильных групп населения дорожники установят подъемные лифты на новом надземном переходе с деревянным арочным пролетом.
Реконструкция трассы идет поэтапно: в 2017 году было убрано «бутылочное горлышко» на границе области и Санкт-Петербурга у деревни Дони, в 2020 году — запущен обход Гатчины до деревни Большие Колпаны. Направление загружено транспортом, направляющимся в сторону Луги, Пскова и Беларуси.