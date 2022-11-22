Шесть полос в сторону Луги

Общая протяженность участка реконструкции составляет около шести километров, полностью работы планируется завершить во второй половине 2027 года. Частично дорога будет построена заново, в обход деревни Лядино, частично пройдёт по старому направлению.

Встречные потоки транспорта разделит металлическое барьерное ограждение, на всем протяжении участка будет установлено искусственное электроосвещение. В рамках реконструкции также будут построены тротуары, новые остановки, а для маломобильных групп населения дорожники установят подъемные лифты на новом надземном переходе с деревянным арочным пролетом.

Реконструкция трассы идет поэтапно: в 2017 году было убрано «бутылочное горлышко» на границе области и Санкт-Петербурга у деревни Дони, в 2020 году — запущен обход Гатчины до деревни Большие Колпаны. Направление загружено транспортом, направляющимся в сторону Луги, Пскова и Беларуси.