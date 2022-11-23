Салат «Оливье» за год подешевел на 1,6 рубля. Но к Новому году цена будет другой, уверены эксперты

По расчетам аналитиков "Руспродсоюза", больше всего за год подешевели овощи и картофель, входящие в состав оливье. Как известно, в прошлом году с урожаем овощей "борщевого набора" были проблемы.

В этом, напротив, Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай. Так, картофель в октябре прошлого года в магазинах стоил 44,5 рубля за кг, в октябре 2022 года - 30 рублей за кг; морковь подешевела с 45,4 рубля за кг до 33 рублей за кг; лук - с 31,8 рубля за кг до 29,3 рубля за кг. Также цена на огурцы снизилась с 127,6 рубля за кг до 100,9 рубля за кг. Кроме того, несколько снизилась стоимость яиц: с 79,7 рубля до 78,2 рубля за десяток.

Вместе с тем подорожали майонез (с 241,9 рубля за кг до 280,2 рубля за кг) и вареная колбаса (с 438,2 рубля за кг до 478,5 рубля за кг). Неизменной осталась стоимость зеленого горошка - 80 рублей за банку.

Расчеты сделаны, исходя из следующего состава: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

Дмитрий Востриков обращает внимание на то, что сейчас делать вывод о снижении цены на оливье к Новому году не совсем корректно. Традиционно в декабре, особенно в последние две недели, на многие продукты к столу цены растут, поскольку повышается спрос. Но, например, майонез можно произвести большой объем загодя, поэтому цены на него вряд ли поднимутся. А продукты категории фреш дорожают активнее. Поэтому к Новому году однозначно вырастут в цене огурцы и яйца, которые входят в состав большинства салатов, говорит Востриков.

Тем не менее, по его мнению, рост цен на любимый новогодний салат россиян будет несущественным: ориентировочно он будет стоить на 5-7% дороже, чем в декабре прошлого года, что окажется ниже уровня инфляции. По прогнозу Банка России, она в 2022 году составит 12-13%.

Татьяна Карабут

«Российская газета» https://rg.ru/2022/11/22/eksperty-podschitali-kak-izmenitsia-cena-salata-olive-k-novomu-godu.html





Фото freepick.com