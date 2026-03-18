«Зелёный дом»: десять лет служения лесу и крепкой дружбы

Этот день стал не только поводом для торжества, но и возможностью окунуться в тёплые воспоминания о зарождении нашего дела. История «Зелёного дома» началась в стенах школы посёлка Дивенский. С горящими глазами и неподдельным стремлением сделать окружающий мир зеленее юные энтузиасты заложили основу для будущего лесничества. Неизменным наставником со стороны школы стала Ольга Владимировна Ресенчук, преподаватель физики, чья мудрость и опыт всегда служили надёжной опорой в работе с ребятами.

Последние полтора года школьное лесничество активно развивается уже в Рождественской школе. Наши юные лесоводы – активные участники таких значимых акций, как «Сад памяти», «Сохраним лес» и «Чистый берег», организуемых Гатчинским лесничеством. В каждое посаженное деревце, в каждый реализованный проект были вложены колоссальные усилия, частичка души и безграничная любовь к природе.

«Зелёный дом» – это не просто школьный кружок. Это настоящая семья, где ребята осваивают не только азы лесоводства, но и приобретают бесценные жизненные навыки: учатся работать в команде, брать на себя ответственность за общее дело и, что особенно важно, видеть реальные, ощутимые результаты своего труда. Каждый саженец, превратившийся в могучее дерево, каждая проведённая акция по благоустройству территории – это их личный вклад в сохранение нашего общего природного достояния. Семена любви к лесу и природе, посеянные в школьные годы, непременно дадут обильные всходы.

Особую торжественность мероприятию придал приезд уважаемых гостей, которые разделили радость праздника с юными лесоводами. Ребят пришли поздравить глава территориального управления Рождественского поселения Виктор Викторович Попович; наши верные друзья и главные партнёры из Рослесинфорг: Александр Петрович Артемьев, Александр Владиславович Гамов, Вера Владимировна Логунова; представители Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: Ольга Владимировна Кухарь, Валерия Станиславовна Самсонова; ветераны лесного хозяйства, наши наставники: Ольга Алексеевна Кушакова и Михаил Петрович Морозов; представители арендаторов лесозаготовителей: Николай Сергеевич Петрик (ООО "Гриф") и Алина Игоревна Примак (ООО "ЛПК").

Было невероятно приятно услышать искренние слова признательности и тёплые поздравления от каждого, кто нашёл время и возможность присоединиться к нашему празднику. Эти слова стали лучшим подтверждением значимости работы, проделанной "Зелёным домом" и вдохновили ребят на новые свершения.

Мы выражаем глубочайшую признательность нашим учителям за их неугасаемое вдохновение, за то, что они сумели зажечь в сердцах детей любовь к природе и научить их бережному отношению к ней. Огромное спасибо родителям за их неоценимую поддержку, за веру в своих детей и их начинания. И, конечно же, низкий поклон нашим юным лесоводам – вы наша гордость и надежда! Ваша энергия, энтузиазм и преданность делу – это залог будущего наших лесов.

Отдельные слова благодарности хочется адресовать тем, кто помог сделать этот праздник незабываемым:

Елене Александровне Эскелинен – за создание великолепной выставки детских рисунков, наглядно продемонстрировавшей творческий потенциал и видение природы нашими юными художниками.

Ольге Сергеевне Конечных – за профессиональную организацию фото- и видеосъёмки, запечатлевшей самые яркие моменты этого знаменательного дня.

Татьяне Сергеевне Опеваловой – за чудесный и очень актуальный детский танец, добавивший празднику лёгкости и радости.

Пусть следующие десять лет для школьного лесничества "Зелёный дом" будут ещё более плодотворными, насыщенными интересными проектами и яркими открытиями! С юбилеем, дорогие друзья!

Юлия Пастьева