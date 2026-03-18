Почти четверть жителей ЛО платят за воду по тройному нормативу

В феврале 2026 г. повышающий коэффициент 3 за услуги ХВС и водоотведения, оказываемые ГУП Леноблводоканал, применен при начислении платы по 22% лицевых счетов абонентов. Таким образом, практически четверть потребителей холодной воды в Ленинградской области не используют возможность вносить плату не по тройному нормативу, а в соответствии с фактическим потреблением.

Напомним, повышающий коэффициент установлен постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1871 для потребителей:

-не использующих индивидуальный прибор учёта холодной воды при наличии технической возможности для его установки

-своевременно не осуществивших поверку установленных счётчиков холодной воды

-не отремонтировавших или не заменивших вышедший из строя прибор учёта

-не допускающих представителей УК или ресурсоснабжающих организаций к снятию показаний.

В этом случае плата за холодную воду рассчитывается по нормативу потребления, умноженному на повышающий коэффициент 3 и количество зарегистрированных жильцов.

Плата за холодное водоснабжение помещений в многоквартирных домах, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, выросла в два раза с января 2026 г. До ввода повышающего коэффициента 3 с 2017 г. действовал повышающий коэффициент 1,5.

ЕИРЦ ЛО напоминает: своевременная установка или замена счётчика ХВС, если такая техническая возможность в вашем доме предусмотрена, позволит избежать платы за холодную воду по тройному нормативу и обеспечит ежемесячные начисления, исходя из реального объёма потребления.