Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Почти четверть жителей ЛО платят за воду по тройному нормативу

Доля жилых объектов Ленинградской области, не оборудованных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, или с ИПУ, срок поверки которых истек, составляет более 20%.

Рубрики:  ЖКХ

В феврале 2026 г. повышающий коэффициент 3 за услуги ХВС и водоотведения, оказываемые ГУП Леноблводоканал, применен при начислении платы по 22% лицевых счетов абонентов. Таким образом, практически четверть потребителей холодной воды в Ленинградской области не используют возможность вносить плату не по тройному нормативу, а в соответствии с фактическим потреблением.

Напомним, повышающий коэффициент установлен постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1871 для потребителей: 

-не использующих индивидуальный прибор учёта холодной воды при наличии технической возможности для его установки

  -своевременно не осуществивших поверку установленных счётчиков холодной воды

  -не отремонтировавших или не заменивших вышедший из строя прибор учёта

  -не допускающих представителей УК или ресурсоснабжающих организаций к снятию показаний.

В этом случае плата за холодную воду рассчитывается по нормативу потребления, умноженному на повышающий коэффициент 3 и количество зарегистрированных жильцов. 

Плата за холодное водоснабжение помещений в многоквартирных домах, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, выросла в два раза с января 2026 г. До ввода повышающего коэффициента 3 с 2017 г. действовал повышающий коэффициент 1,5. 

ЕИРЦ ЛО напоминает: своевременная установка или замена счётчика ХВС, если такая техническая возможность в вашем доме предусмотрена, позволит избежать платы за холодную воду по тройному нормативу и обеспечит ежемесячные начисления, исходя из реального объёма потребления.

 