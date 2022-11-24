Третьяковская галерея: планируем посещение

Стоит отметить, что посещение галереи по карману практически каждому жителю или гостю Москвы. Так, стоимость входа в Третьяковку для взрослых составляет 350-500 рублей, в зависимости от определенной экспозиции. Детям прогулка по залам обойдется в два раза дешевле. Также существуют и льготные билеты, а некоторые категории граждан могут полюбоваться на памятники искусства и вовсе бесплатно.

Для приобретения билета в интересующую часть галереи сегодня совершенно необязательно куда-то идти. Вопрос можно решить дистанционно, что особенно актуально для тех, кто только планирует поездку в столицу, желает заблаговременно составить программу отдыха. Для данных целей подходят специализированные интернет-площадки с широким выбором соответствующих предложений. Например, на портале Спутник8 представлены решения нескольких форматов с различием в стоимости и содержании. Так, можно купить просто входной билет в одну или сразу в обе галереи, а можно остановить внимание на предложении с продуманным аудиотуром. Последний предлагается прослушивать внутри Третьяковки исключительно в наушниках, это является своеобразной заменой традиционному гиду.

Планируя посещение галереи, следует быть готовым к тому, что удастся получить огромное количество впечатлений. Лучше освободить место на смартфоне, чтобы запечатлеть наиболее понравившиеся экспонаты, конечно же, без вспышки. Здесь предлагается знакомство с древнерусским искусством, модерном, реализмом, графикой, академической живописью, портретами, произведениями на границе прошлого и позапрошлого веков. Также представлена роскошная сокровищница с украшениями, рукописями и многими другими достояниями. При желании можно посетить и периодические выставки современных художников.