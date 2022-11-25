Юрий Птушкин переизбран председателем Совета Леноблпотребсоюза

Единогласно за своего главу проголосовали все председатели Советов районных обществ и предприятий, делегированные на отчетно-выборное собрание ЛОСПО от своих организаций, объединяющих 14000 пайщиков.

Как отметил Юрий Птушкин, входящая пятилетка, особенно последние годы, были очень напряженным и требовали нестандартных, расторопных решений. Благодаря поддержке Центросоюза, правительства Ленобласти удалось сохранить устойчивость системы, приступить к реализации новых проектов. Обновлены сельские магазины, открыт новый цех по переработке ягод, увеличена заготовительная деятельность.

Более 400 отдаленных населённых пунктов обеспечивает продуктами, промтоварами областная кооперация, работая в тех деревнях, куда не ступает нога сетевика.

Однако настало время двигаться вперед, вводить систему столов заказов с доставкой до дома, организовать это особенно актуально в дачных Лужском и Гатчинском районах.

Юрий Птушкин рассказал о сотрудничестве с псковскими кооператорами, реализации их продукции в магазинах Ленинградской области.

Лужскому консервной заводу и Гатчинскому промкомбинату поставлена задача создавать свои фирменные торговые центры, нести продукцией и рекламу потребкооперации. К слову, эти предприятия активно расширяют ассортимент, постоянно увеличивая объемы выпуска.

Продукция Лужского консервного завода обеспечивает потребности Вооруженных сил России, созданы специальные линдейки мясных консервов для военных поставок.

«Мы поддерживаем армию, организуем поставки гуманитарных грузов, помогает семьям добровольцев и мобилизованных сотрудников потребкооперации, и так будем поступать дальше», - заявил Юрий Птушкин.

С ним солидарны все, кто трудится в потребкооперации на Ленинградской земле.