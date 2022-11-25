Область лидирует в туризме

Так, по данным Росстата, с января по сентябрь 2022 года Ленинградскую область посетили 13,6 млн туристов.

По популярности и привлекательности для путешественников 47-й регион обогнал Московскую область, уступив лишь Краснодарскому краю.

Также Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров, которые приняли больше всего детей на отдых. Так регион в этом году уже посетили 16,9 тысяч ребят.

Самыми популярными туристическими направлениями в Ленинградской области являются Выборг, Гатчина, Старая Ладога и Тихвин. Большой популярностью у путешественников пользуются расположенные здесь базы отдыха, коттеджи, глэмпинги. Популярны экскурсионные поездки, туры выходного дня и разнообразные событийные мероприятия. В течение всего года базы отдыха, коттеджи и экскурсии в Ленинградскую область забронированы на 99,9%.

Подробнее с аналитическими данными можно ознакомиться на сайте Росстата в разделе «Туризм» https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm.