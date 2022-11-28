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Где в Гатчинском районе 29 ноября отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 ноября 2022 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.11.2022 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Фьюнатово.

 

29.11.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская,

д. Руново,

д. Кобрино (часть).

 

29.11.2022 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Черново,

д. Пеноково,

д. Хиндикалово.

 

29.11.2022 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Новая,

д. Шпаньково (частично).

п. Елизаветино (больница, скважина).

 