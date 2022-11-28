Где в Гатчинском районе 29 ноября отключат свет
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 ноября 2022 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское СП:
д. Фьюнатово.
29.11.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская,
д. Руново,
д. Кобрино (часть).
29.11.2022 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Черново,
д. Пеноково,
д. Хиндикалово.
29.11.2022 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Новая,
д. Шпаньково (частично).
п. Елизаветино (больница, скважина).
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