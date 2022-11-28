Пенсии с 1 января повысятся на 4,8%

В 2022 году по решению президента Владимира Путина была проведена промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%. "По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года", - уточнил министр.

Ранее в Минтруде сообщали, что после индексации в 2023 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян составит 21 864 рубля.

Все пенсии, социальные пособия и остальные расходы федерального бюджета и Социального фонда обеспечены финансами, уточнил Котяков.

Глава Минтруда также отметил, что величина прожиточного минимума выросла на 13,6%.

С повышением прожиточного минимума размер пособий, которые связаны или рассчитываются исходя из его размера, также увеличился на 13,6%. Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 15 172 рубля, для детей - 13 501 рубль, для пенсионеров - 11 970 рублей.

Также поставлена задача сократить разрыв между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом составит 10% через три года, заявил Антон Котяков. Предложения по ускоренному росту МРОТ дал в ноябре Владимир Путин. Задача была поставлена увеличить МРОТ выше уровня прожиточного минимума. Президент добавил, что необходимо и далее увеличивать этот разрыв, чтобы добиться устойчивого роста реальных доходов населения.

Один рабочий день будет засчитываться за два для граждан, участвующих в специальной военной операции, уточнил министр. "Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу", - рассказал Антон Котяков.

За мобилизованным гражданином сохраняется его рабочее место в соответствии с поправками в Трудовой кодекс. А также предусмотрены дополнительные социальные гарантии для второго родителя. В случае если один родитель мобилизован, второй получает преимущественное право сохранить свое рабочее место.

Министр отметил, что по защите прав мобилизованных проведено около трех тысяч онлайн-консультаций.

Ирина Жандарова

«Российская газета» https://rg.ru/2022/11/27/podniat-minimum-na-maksimum.html





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