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Где отключат свет 30 ноября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

30.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево д.12, д14.

 

30.11.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская;

д. Руново;

д. Кобрино (частично).

 

30.11.2022 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино;

д. Малое Рейзино;

д. Сокколово.

 

30.11.2022 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет Массив 32;

д. Малое Замостье;

д. Сабры.

 

30.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.