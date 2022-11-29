Где отключат свет 30 ноября?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево д.12, д14.
30.11.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская;
д. Руново;
д. Кобрино (частично).
30.11.2022 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино;
д. Малое Рейзино;
д. Сокколово.
30.11.2022 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет Массив 32;
д. Малое Замостье;
д. Сабры.
30.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
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