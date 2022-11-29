Где отключат свет 30 ноября?

Наши сограждане продолжают торговать «паленым» алкоголем. Спрос рождает предложение. Люди на свой страх и риск покупают заведомо поддельную продукцию, чтобы сэкономить. Экономия может выйти боком – вплоть до летального исхода, но скупость пересиливает. Этим пользуются злоумышленники, занимающиеся незаконным производством и реализацией алкогольной продукции. Правоохранительные органы выявляют и пресекают преступную деятельность, но потребители должны сделать собственный выбор: задешево травиться суррогатом или отдать предпочтение качественному алкоголю, но по другой цене и в меньших объемах.