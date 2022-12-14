Прогрев двигателя закончился угоном

5 декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 53-летнего жителя села Никольское. В шесть утра он завел двигатель своей машины VW Passat, 1994 года выпуска и оставил прогреваться у подъезда на Меньковской улице. Когда через пять минут мужчина вышел из дома, машины у подъезда не было. Поискав автомобиль в окрестных дворах, потерпевший обратился в полицию.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через два дня угонщик был задержан – на том же самом месте, на Меньковской улице. В похищении старой иномарки изобличен сосед потерпевшего – 27-летний Андрей Ш., в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Машина возвращена владельцу.