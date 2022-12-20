«Дом станционного смотрителя» распахнул свои двери для туристов

«Для Ленинградской области музей «Дом станционного смотрителя» очень значимый. В этом году он отметил свой полувековой юбилей — впервые музей был открыт в октябре 1972 года. Завершение реставрации и открытие его для посетителей — это один из лучших подарков к 50-летаю музея. Открытие музея в Выре для нас — это высшая точка Пушкинских торжеств в Ленинградской области. Здесь посетители могут прикоснуться к истории, ощутить – каково это было прибыть на почтовую станцию в XIX веке в России», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Музей был закрыт на реставрацию с 2018 года. Специалисты отреставрировали каменные и деревянные здания, благоустроили прилегающую территорию – оборудовали стоянкой для туристических автобусов и автомобилей, проложили инженерные сети: музей электрифицирован, газифицирован и оснащен современными системами отопления и противопожарной безопасности.

Обновленная экспозиция дополнена мультимедийным оборудованием с видео- и аудиоконтентом. Например, в литературной части, разместившейся в здании Дома смотрителя, можно увидеть светозвуковой спектакль, записанный актерами ленинградского областного Театра «На Литейном» по повести Пушкина «Станционный смотритель».

Основные работы финансировались за счёт средств федерального бюджета. Вся инженерная инфраструктура выполнена на деньги бюджета Ленинградской области.





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