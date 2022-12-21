Расписание движения пригородных поездов СЗППК изменится в период новогодних праздников
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует об изменении графика движения пригородных поездов.
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками устанавливается следующий график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
С 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы;
8 января 2023 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.
При этом частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги.
Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.
Пресс-служба АО СЗППК