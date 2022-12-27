Певец земли своей: в Елизаветино открылась выставка Валерия Куклева
В Елизаветинском Доме культуры 20 декабря открылась персональная выставка талантливого художника Валерия Куклева. На ней представлены узнаваемые пейзажи окрестностей поселка Елизаветино.
Валерий Леонидович Куклев родился 22 августа 1947 года на Урале. Творческое образование получил в художественное училище города Душанбе (1968 год). Отслужив в армии, работал в школе учителем рисования и черчения.
В 1979 году семья Куклевых переехала на постоянное место жительства в поселок Елизаветино Гатчинского района. В 1982 году Валерий Леонидович вступил в Гатчинское товарищество художников, и с того времени участвует во всех районных и городских выставках, многие его работы находятся в частных коллекциях в разных городах России и за рубежом.
В этом году Валерий Леонидович отметил сразу два важных события в своей жизни — 75-летний юбилей и 50-летие творчества. «Я здесь живу, и этот мир мне дорог!» - так называется его новая выставка, посвящённая этим двум юбилеям. И действительно, Валерия Куклева называют певцом, летописцем елизаветинской земли. Вот уже более сорока лет он воспевает красоту родного поселка и его окрестностей.
На вернисаже в Елизаветинском Доме культуры были желанные гости - учащиеся и преподаватели Елизаветинской школы. Рассказ Валерия Куклева о своём творчестве превратился в своего рода художественную экскурсии по окрестностям Елизаветино. В своей живописи он изображает то, что видит вокруг. На его картинах узнаваемы каждый уголок родной земли, каждая улица, каждый дом, каждая ель...
Для школьников общение с талантливым художником стало ещё одним важным уроком. В своей жизни мы часто ориентируемся на какие-то космические высоты, а вот красоту, которая окружает нас каждый день, не замечаем. И такие художники, как Валерий Куклев, открывают нам ее заново. Главный урок от Валерия Куклева: вся красота нашего мира — здесь, рядом. Главное — видеть, знать, понимать и любить её.
Работы Валерия Куклева можно увидеть в Елизаветинском Доме культуры (поселок Елизаветино, пл. Дружбы, 41).
Подготовила Юлия Лысанюк