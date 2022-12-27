Певец земли своей: в Елизаветино открылась выставка Валерия Куклева

Валерий Леонидович Куклев родился 22 августа 1947 года на Урале. Творческое образование получил в художественное училище города Душанбе (1968 год). Отслужив в армии, работал в школе учителем рисования и черчения.

В 1979 году семья Куклевых переехала на постоянное место жительства в поселок Елизаветино Гатчинского района. В 1982 году Валерий Леонидович вступил в Гатчинское товарищество художников, и с того времени участвует во всех районных и городских выставках, многие его работы находятся в частных коллекциях в разных городах России и за рубежом.

В этом году Валерий Леонидович отметил сразу два важных события в своей жизни — 75-летний юбилей и 50-летие творчества. «Я здесь живу, и этот мир мне дорог!» - так называется его новая выставка, посвящённая этим двум юбилеям. И действительно, Валерия Куклева называют певцом, летописцем елизаветинской земли. Вот уже более сорока лет он воспевает красоту родного поселка и его окрестностей.

На вернисаже в Елизаветинском Доме культуры были желанные гости - учащиеся и преподаватели Елизаветинской школы. Рассказ Валерия Куклева о своём творчестве превратился в своего рода художественную экскурсии по окрестностям Елизаветино. В своей живописи он изображает то, что видит вокруг. На его картинах узнаваемы каждый уголок родной земли, каждая улица, каждый дом, каждая ель...

Для школьников общение с талантливым художником стало ещё одним важным уроком. В своей жизни мы часто ориентируемся на какие-то космические высоты, а вот красоту, которая окружает нас каждый день, не замечаем. И такие художники, как Валерий Куклев, открывают нам ее заново. Главный урок от Валерия Куклева: вся красота нашего мира — здесь, рядом. Главное — видеть, знать, понимать и любить её.

Работы Валерия Куклева можно увидеть в Елизаветинском Доме культуры (поселок Елизаветино, пл. Дружбы, 41).

Подготовила Юлия Лысанюк