Санавиация спасает жизни ленинградцев
В 2022 году вертолеты санитарной авиации эвакуировали в больницы региона 348 жителей, из них 35 детей.
Рубрики: Здравоохранение
«Вертолет в небо поднимается в любых экстренных ситуациях, когда другим транспортом безопасно пациента перевезти невозможно. Единственное препятствие ― погодные условия. Координацией и маршрутизацией вылетов занимается Станция скорой медицинской помощи. Финансирование проекта ― за счет федерального и регионального бюджетов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Большинство вылетов (48,8 %) в 2022 году произвели в связи с заболеваниями системы кровообращения ― в основном, инфаркты и инсульты, травмами (26,9 %) ― из них ДТП 13,54%, ожоги 23,9 %, беременностью и родами (6 %).
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