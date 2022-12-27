Санавиация спасает жизни ленинградцев

«Вертолет в небо поднимается в любых экстренных ситуациях, когда другим транспортом безопасно пациента перевезти невозможно. Единственное препятствие ― погодные условия. Координацией и маршрутизацией вылетов занимается Станция скорой медицинской помощи. Финансирование проекта ― за счет федерального и регионального бюджетов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Большинство вылетов (48,8 %) в 2022 году произвели в связи с заболеваниями системы кровообращения ― в основном, инфаркты и инсульты, травмами (26,9 %) ― из них ДТП 13,54%, ожоги 23,9 %, беременностью и родами (6 %).