1,5 миллиона – мошеннику в синей маске

Предлог – как в стандартных мошенничествах с рассказами про «безопасные счета», а способ получения денег – примитивный донельзя, как в мошенничествах со страшилками про аварии. К пенсионерке просто пришел незнакомый мужик и забрал у нее всю наличность. Без малого полтора миллиона рублей.

23 января в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 78-летняя жительница Гатчины. Накануне ей поступил телефонный звонок от «следователя Ковалева». Этот «следователь» сообщил, что неустановленное лицо, воспользовалось ее персональными данными, оформило кредит. Для недопущения противоправных действий гражданке необходимо снять все имеющиеся средства и отправить их на безопасный счет.

Потерпевшая, видимо, не слыхала предупреждений про такие сказки и выполнила указания липового следователя. Только снять-то деньги она сняла, а самостоятельно перевести на указанные реквизиты не смогла в силу возраста.

Преступник не растерялся. Он сообщил, что домой к пожилой даме придет представитель Центрального банка и заберет деньги, чтобы положить их на безопасный счет. В семь часов вечера возле своего дома на Рощинской улице дама передала неизвестному мужчине 1 млн 469 тысяч 33 рубля и 35 копеек – в полиэтиленовом пакете. На вид мужчине было 25-30 лет, высокий, худощавый, в черной куртке, черной вязаной шапке и черных брюках. На лице – маска синего цвета.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.