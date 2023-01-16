Вырицкая поликлиника обновила отделение физиотерапии
На втором этаже поликлиники Вырицкой больницы в физиотерапевтическом отделении отремонтированы помещения, инженерные сети, установлены новые стеклопакеты. Также здесь смонтированы 12 кабинок для проведения процедур.
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«Ремонт отделения – это первый этап капитального ремонта поликлиники Вырицкой больницы, он длился больше года. При реновации здания учитывались требования к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи. В этом году мы продолжим капитальный ремонт здания поликлиники», – подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.
Ремонт в отделении проведен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
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