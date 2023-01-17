«Поезд Победы» снова в Гатчине

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная, т.е. обеспечивающая максимальный эффект присутствия инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Вы заходите в поезд – и попадаете в 1941 год. Первый вагон – последние дни мирной жизни. «А завтра была война»…

Всем посетителям раздают наушники и аудиогид. Экскурсия ведется от имени девушки Лидии, в годы войны работавшей машинистом паровоза. Ее прототипом стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Проходя по составу, вы проживаете вместе с пассажирами – застывшими в разных позах бойцами, ранеными, пленными, солдатами и командирами – все четыре года Великой Отечественной. Вот Брестская крепость и ее защитники: «Умираем, не срамя…». За окнами поезда проплывают картины войны: бои, налеты вражеской авиации, бредущие вдоль рельсов беженцы с картонными чемоданами… В вагонах – бойцы, которые едут на фронт, сражаются в окопах, умирают от вражеской пули и пыток в концлагере. Вы проходите через санитарный вагон, где везут раненых и делают операции, через штабной вагон и фронтовую баню. А за «открытой дверью» одного из вагонов – Дорога жизни. Блокада… Так, следуя за проводником великой истории, слушая голос девушки-машиниста, вы приближаетесь к победному маю сорок пятого.

В этом году в поезде появился еще один вагон: его экспозиция посвящена преступлениям японских нацистов и Нюрнбергскому процессу. На скамье подсудимых – 11 фигур главных преступников Третьего рейха, вот они – прямо перед вами: предтечи сегодняшних неонацистов.

Экспозиция реалистична до жути. Человеческие фигуры, звуки, подлинные предметы военных лет, обстановка вызывают ощущение застывшего времени, в котором вы незримый гость из будущего. Многие выходят из поезда в слезах, стремятся посетить передвижной музей каждый раз, когда он прибывает в город, приводят детей и внуков.

В соцсети «ВКонтакте» на страничке «Поезда Победы» люди пишут отзывы – с горячей благодарностью и просьбой приезжать почаще. Некоторые признаются, что не успели посетить поезд в Петербурге и в Выборге и догоняли его в Волхове. «Поезд Победы» ждут в Волгограде и в Новороссийске, в Сыктывкаре и в Нижнем Новгороде, в Белгороде, в Тюмени и Нижневартовске – там, куда он еще не дошел. Но «Поезд Победы» все время в пути – он придет. У него нет конечной стации…

Напомним, что в свое первое путешествие музей на колесах отправился 22 октября 2020 года с Белорусского вокзала – в год 75-летия Победы. Авторы идеи и создатели «Поезда Победы» – группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Над проектом работала команда из 70 человек. Они провели колоссальную работу: отобрали и реконструировали тысячи исторических фотографий, изготовили сложные скульптурные группы по уникальной технологии. Для униформы и гражданского костюма использовались оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930-1940 годов. Кроме того, были сделаны высококачественные музейные копии из аутентичных материалов.

Системным интегратором проекта стала команда «Красного квадрата», разработавшая специальную IT-систему для управления оборудованием и контентом. ОАО «Российские железные дороги» оказало значительное содействие в создании музея. Был с формирован специальный железнодорожный состав из девяти тематических вагонов и четырех технических, опытная поездная бригада сопровождает передвижную экспозицию на протяжении всего пути следования .

Добровольцы Всероссийского движения «Волонтеры Победы» обеспечивают организованное посещение музея, помогают посетителям ориентироваться.

12 января посещение «Поезда Победы» в Гатчине открыла депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко:

- Очень символично, что передвижной музей открыл свои двери именно 12 января. 80 лет назад в этот день началась легендарная операция «Искра», которая привела к первому прорыву блокады Ленинграда. Мы помним, какую цену заплатили наши жители за эту победу.

Ольга Николаевна отметила, что «Поезд Победы» активно посещает молодежь:

- Видно, с каким настроением, с какими мыслями заходит молодой человек в этот музей и с какими выходит. Когда задаешь вопрос, что больше всего запомнилось, называют экспозицию, связанную с концлагерями, а также новую экспозицию, которая появилась в этом году: она посвящена преступлениям нацистов Японии. Все знают про Нюрнбергский трибунал, но не столь известны Токийский и Хабаровский процессы, а именно там судили нацистов Японии. Они разрабатывали бактериологическое оружие, ставили опыты над людьми, в том числе над советскими гражданами.

В Ленинградской области «Поезд Победы» побывал в Выборге, Волхове и Гатчине – в нашем городе уникальный музей посетили 3587 человек. 16 января музей на колесах прибыл в Кириши. Как заметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, «Поезд Победы» – самый наглядный рассказ о Великой Отечественной войне и способ сохранения исторической памяти. Наши дети должны знать, в каких условиях победили деды и прадеды, какой ценой был завоеван мир».

Как реагируют на эту реалистичную экспозицию дети, и можно ли посещать поезд тем, кому нет двенадцати? Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев водил в музей на колесах внучку-первоклассницу и уверен, что дети все понимают правильно:

- «Поезд Победы» – великая идея с соответствующим воплощением. Это наиболее доходчивая, действенная форма патриотического воспитания и напоминание нам – внукам победителей – о том, что пережили наши предки. Конечно, моя семилетняя внучка смотрела на все с живым интересом и изумлением, но даже в ее возрасте эта экспозиция абсолютно понятна. Как и рассказ девушки-машиниста, который мы прослушали. Оказавшись в «Поезде Победы», ребенок задает по-детски наивные вопросы, фотографирует и постоянно делится впечатлениями. А в памяти обязательно останется главное: мы заглянули в героическое и страшное прошлое нашей страны и никому не позволим его забыть.

Екатерина Дзюба