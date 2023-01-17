«Поезд Победы» снова в Гатчине
«Поезд Победы» снова побывал в Гатчине. 12 января легендарный поезд-музей прибыл на Балтийский вокзал, чтобы гатчинцы могли увидеть уникальную экспозицию. За три дня музей на колесах посетили более 3,5 тысяч жителей, и, по словам организаторов, желающих было гораздо больше, чем бесплатных билетов на сайте. Гатчина уже в третий раз стала местом остановки поезда, а интерес к нему только вырос. И неудивительно.
«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная, т.е. обеспечивающая максимальный эффект присутствия инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Вы заходите в поезд – и попадаете в 1941 год. Первый вагон – последние дни мирной жизни. «А завтра была война»…
Всем посетителям раздают наушники и аудиогид. Экскурсия ведется от имени девушки Лидии, в годы войны работавшей машинистом паровоза. Ее прототипом стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.
Проходя по составу, вы проживаете вместе с пассажирами – застывшими в разных позах бойцами, ранеными, пленными, солдатами и командирами – все четыре года Великой Отечественной. Вот Брестская крепость и ее защитники: «Умираем, не срамя…». За окнами поезда проплывают картины войны: бои, налеты вражеской авиации, бредущие вдоль рельсов беженцы с картонными чемоданами… В вагонах – бойцы, которые едут на фронт, сражаются в окопах, умирают от вражеской пули и пыток в концлагере. Вы проходите через санитарный вагон, где везут раненых и делают операции, через штабной вагон и фронтовую баню. А за «открытой дверью» одного из вагонов – Дорога жизни. Блокада… Так, следуя за проводником великой истории, слушая голос девушки-машиниста, вы приближаетесь к победному маю сорок пятого.
В этом году в поезде появился еще один вагон: его экспозиция посвящена преступлениям японских нацистов и Нюрнбергскому процессу. На скамье подсудимых – 11 фигур главных преступников Третьего рейха, вот они – прямо перед вами: предтечи сегодняшних неонацистов.
Экспозиция реалистична до жути. Человеческие фигуры, звуки, подлинные предметы военных лет, обстановка вызывают ощущение застывшего времени, в котором вы незримый гость из будущего. Многие выходят из поезда в слезах, стремятся посетить передвижной музей каждый раз, когда он прибывает в город, приводят детей и внуков.
В соцсети «ВКонтакте» на страничке «Поезда Победы» люди пишут отзывы – с горячей благодарностью и просьбой приезжать почаще. Некоторые признаются, что не успели посетить поезд в Петербурге и в Выборге и догоняли его в Волхове. «Поезд Победы» ждут в Волгограде и в Новороссийске, в Сыктывкаре и в Нижнем Новгороде, в Белгороде, в Тюмени и Нижневартовске – там, куда он еще не дошел. Но «Поезд Победы» все время в пути – он придет. У него нет конечной стации…
Напомним, что в свое первое путешествие музей на колесах отправился 22 октября 2020 года с Белорусского вокзала – в год 75-летия Победы. Авторы идеи и создатели «Поезда Победы» – группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Над проектом работала команда из 70 человек. Они провели колоссальную работу: отобрали и реконструировали тысячи исторических фотографий, изготовили сложные скульптурные группы по уникальной технологии. Для униформы и гражданского костюма использовались оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930-1940 годов. Кроме того, были сделаны высококачественные музейные копии из аутентичных материалов.
Системным интегратором проекта стала команда «Красного квадрата», разработавшая специальную IT-систему для управления оборудованием и контентом. ОАО «Российские железные дороги» оказало значительное содействие в создании музея. Был сформирован специальный железнодорожный состав из девяти тематических вагонов и четырех технических, опытная поездная бригада сопровождает передвижную экспозицию на протяжении всего пути следования.
Добровольцы Всероссийского движения «Волонтеры Победы» обеспечивают организованное посещение музея, помогают посетителям ориентироваться.
12 января посещение «Поезда Победы» в Гатчине открыла депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко:
- Очень символично, что передвижной музей открыл свои двери именно 12 января. 80 лет назад в этот день началась легендарная операция «Искра», которая привела к первому прорыву блокады Ленинграда. Мы помним, какую цену заплатили наши жители за эту победу.
Ольга Николаевна отметила, что «Поезд Победы» активно посещает молодежь:
- Видно, с каким настроением, с какими мыслями заходит молодой человек в этот музей и с какими выходит. Когда задаешь вопрос, что больше всего запомнилось, называют экспозицию, связанную с концлагерями, а также новую экспозицию, которая появилась в этом году: она посвящена преступлениям нацистов Японии. Все знают про Нюрнбергский трибунал, но не столь известны Токийский и Хабаровский процессы, а именно там судили нацистов Японии. Они разрабатывали бактериологическое оружие, ставили опыты над людьми, в том числе над советскими гражданами.
В Ленинградской области «Поезд Победы» побывал в Выборге, Волхове и Гатчине – в нашем городе уникальный музей посетили 3587 человек. 16 января музей на колесах прибыл в Кириши. Как заметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, «Поезд Победы» – самый наглядный рассказ о Великой Отечественной войне и способ сохранения исторической памяти. Наши дети должны знать, в каких условиях победили деды и прадеды, какой ценой был завоеван мир».
Как реагируют на эту реалистичную экспозицию дети, и можно ли посещать поезд тем, кому нет двенадцати? Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев водил в музей на колесах внучку-первоклассницу и уверен, что дети все понимают правильно:
- «Поезд Победы» – великая идея с соответствующим воплощением. Это наиболее доходчивая, действенная форма патриотического воспитания и напоминание нам – внукам победителей – о том, что пережили наши предки. Конечно, моя семилетняя внучка смотрела на все с живым интересом и изумлением, но даже в ее возрасте эта экспозиция абсолютно понятна. Как и рассказ девушки-машиниста, который мы прослушали. Оказавшись в «Поезде Победы», ребенок задает по-детски наивные вопросы, фотографирует и постоянно делится впечатлениями. А в памяти обязательно останется главное: мы заглянули в героическое и страшное прошлое нашей страны и никому не позволим его забыть.
Екатерина Дзюба