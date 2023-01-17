Угон на миллион с четвертью

13 января в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 41-летнего жителя Лужского района. Когда он находился в гостях в Елизаветино, в квартире на Дылицком шоссе, и выпивал в компании друзей, у него из кармана куртки пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и ключи от машины Kia Rio, 2020 года выпуска, серого цвета. Стоимость автомобиля – миллион с четвертью.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Возбудили уголовное дело по статье «угон».

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в центре Гатчины угонщика и полностью изобличили. Им оказался 22-летний житель Елизаветино Сергей К., не судимый. С него взята подписка о невыезде.