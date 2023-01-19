Для экономики 2022 год был сложным

- Для сектора экономики год был сложным, - отметила Галина Никифорова. - Промышленным предприятиям района, малому и среднему бизнесу пришлось столкнуться с санкционным давлением. Многие теряли точки сбыта, происходили постоянные перебои поставок, но, несмотря на эти проблемы, все экономические показатели сохранили свою положительную динамику:

- оборот предприятий вырос на 2,7% и достиг 221,3 млрд руб.;

- объемы производства составили 119,9 млрд руб. - увеличились на 3,5%;

- оборот розничной торговли составил 33,6 млрд руб., что на 13% больше уровня 2021 года;

- на 4,9% выросла среднесписочная численность работников на предприятиях и составила 48,9 тыс. человек;

- продолжила расти среднемесячная заработная плата и по состоянию на 1 октября она достигла 61931 руб.

В планах на 2023 год - открытие бизнес-инкубатора в Тайцах. Основным направлением его деятельности названо создание креативных мастерских. На сегодняшний день ничего подобного в Ленобласти нет.