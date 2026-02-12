В Ленинградской области проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка

В 2025 году более 61 200 работающих граждан Санкт-Петербурга и Ленобласти получили единовременное пособие при рождении ребенка.

«Для работающих родителей процесс получения пособия максимально упрощен: достаточно оформить свидетельство о рождении, и деньги автоматически зачисляются на банковскую карту. Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получает необходимые сведения от органа ЗАГС, и никаких дополнительных действий со стороны родителей не требуется», – сказал управляющий Отделением Социального фонда по СПБ и ЛО Константин Островский.

Если один из родителей не работает, то пособие назначат другому.

Если оба родителя являются неработающими, то для оформления выплаты одному из них необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу ОСФР, в МФЦ, или подать заявление онлайн через портал «Госуслуг». Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

В этом случае решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения.

Семья может сама выбрать, кто из родителей станет получателем единовременного пособия при рождении ребенка. Как правило, оно оформляется на маму. Если родители находятся в разводе, то выплата положена тому, с кем проживает ребенок. В этом случае необходимо подать заявление и предоставить документы в клиентскую службу регионального Отделения по месту жительства СФР.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

