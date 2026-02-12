В Гатчинском районе местный житель подозревается в смертельном избиении супруги

Следствием установлено, что 9 февраля 2026 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в квартире в деревне Шпаньково Гатчинского района, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с женой, нанес ей не менее 5 ударов твердым тупым предметом в область головы. Женщина скончалась на месте происшествия.

Следственным органом мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Информация СУ СК РФ по Ленинградской области