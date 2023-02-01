Нажива мошенников – 125 миллионов рублей

В 2022 году зарегистрировано 415 мошенничеств с использованием компьютерных технологий, что на 13 % больше показателя 2021 года. Причем в это число входят только мошенничества – статья 159 УК РФ, а кроме этого было зарегистрировано 188 преступлений, связанных со списанием денежных средств с карт – то есть кражи с банковских счетов, часть 3 статьи 158 УК РФ.

С применением различных уловок злоумышленники в прошлом году завладели денежными средствами граждан в размере 125 миллионов рублей. И если раскрыто было 56 фактов краж денежных средств с банковских счетов, то мошенничеств в этой сфере раскрыто всего 10.