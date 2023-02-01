Нажива мошенников – 125 миллионов рублей
Количество зарегистрированных мошенничеств увеличилось. Из 482 преступлений раскрыто 24. Развитие информационных систем и здесь сыграло свою роковую роль: растет число противоправных посягательств с использованием IT. Исправить ситуацию по противодействию мошенничествам общеуголовной направленности, особенно совершенных с использованием цифровых технологий, не удается, так как способы деяния постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-технического прогресса. Об этом говорилось на оперативном совещании при начальнике УМВД России по Гатчинскому району.
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В 2022 году зарегистрировано 415 мошенничеств с использованием компьютерных технологий, что на 13 % больше показателя 2021 года. Причем в это число входят только мошенничества – статья 159 УК РФ, а кроме этого было зарегистрировано 188 преступлений, связанных со списанием денежных средств с карт – то есть кражи с банковских счетов, часть 3 статьи 158 УК РФ.
С применением различных уловок злоумышленники в прошлом году завладели денежными средствами граждан в размере 125 миллионов рублей. И если раскрыто было 56 фактов краж денежных средств с банковских счетов, то мошенничеств в этой сфере раскрыто всего 10.
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